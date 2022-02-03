https://ria.ru/20220203/sheregesh-1770836363.html

В МЧС опровергли сообщения о возгорании на канатной дороге в Шерегеше

В МЧС опровергли сообщения о возгорании на канатной дороге в Шерегеше - РИА Новости, 03.02.2022

В МЧС опровергли сообщения о возгорании на канатной дороге в Шерегеше

Сигнал в пожарную охрану о возгорании на канатной дороге на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе не поступал, сообщили РИА Новости в региональном главке... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:32

2022-02-03T12:32

2022-02-03T15:51

туризм

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

новости - туризм

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КЕМЕРОВО, 3 фев – РИА Новости. Сигнал в пожарную охрану о возгорании на канатной дороге на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кузбассе не поступал, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.Ранее в Сети появились сообщения, что в Шерегеше горит канатная дорога. Дым якобы заметили на горе Зеленой в секторе Е.Как пояснил РИА Новости информированный источник, в Шерегеше включали резервный генератор. "Просто обычные выхлопные газы", – уточнил собеседник агентства."Пожара никакого не было, на территории комплекса "Шерегеш" произошел небольшой скачок электроэнергии и, соответственно, подъемник были вынуждены запустить с помощью дизеля, а дизель дымит", – пояснили в Министерстве туризма и молодежной политики региона.

https://ria.ru/20220202/kanatki-1770728707.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, новости - туризм