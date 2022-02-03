https://ria.ru/20220203/senator-1770911554.html
Сенатор назвал меры против DW предостережением странам, где работает RT
Сенатор назвал меры против DW предостережением странам, где работает RT - РИА Новости, 03.02.2022
Сенатор назвал меры против DW предостережением странам, где работает RT
Решение МИД РФ аннулировать аккредитацию журналистам Deutsche Welle будет служить предостережением другим странам, где искусственно создаются проблемы в работе... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:00
2022-02-03T17:00
2022-02-03T17:44
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решение МИД РФ аннулировать аккредитацию журналистам Deutsche Welle будет служить предостережением другим странам, где искусственно создаются проблемы в работе RT, заявил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по информационной политике Александр Башкин.Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."В международных отношениях все строится на основе паритета, поэтому если и другие страны будут выступать новоявленными цензорами в отношении RT, такие же последствия для их работы в России могут быть и для них", - сказал сенатор."Россия будет делать все, чтобы защитить российские СМИ и русскоязычную аудиторию за рубежом", - заявил Башкин.Сенатор подчеркнул, что затруднения в работе, которые создаются в отношении RT, говорят о том, что на Западе боятся российские СМИ. "Потому что RT, другие наши журналисты говорят правду, она востребована, и этого и боятся", - заявил Башкин.По его словам, запрет на вещание RT DE в ФРГ и подобные шаги по RT в других странах нарушают неотъемлемое право человека на информацию и свободу слова.
https://ria.ru/20220203/reaktsiya-1770907991.html
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deutsche welle, телеканал rt, россия, германия
17:00 03.02.2022 (обновлено: 17:44 03.02.2022)
Сенатор назвал меры против DW предостережением странам, где работает RT
Сенатор Башкин: меры против DW будут служить предостережением странам, где работает RT
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решение МИД РФ аннулировать аккредитацию журналистам Deutsche Welle будет служить предостережением другим странам, где искусственно создаются проблемы в работе RT, заявил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по информационной политике Александр Башкин.
Россия
в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В международных отношениях все строится на основе паритета, поэтому если и другие страны будут выступать новоявленными цензорами в отношении RT, такие же последствия для их работы в России могут быть и для них", - сказал сенатор.
"Россия будет делать все, чтобы защитить российские СМИ и русскоязычную аудиторию за рубежом", - заявил Башкин.
Сенатор подчеркнул, что затруднения в работе, которые создаются в отношении RT, говорят о том, что на Западе боятся российские СМИ. "Потому что RT, другие наши журналисты говорят правду, она востребована, и этого и боятся", - заявил Башкин.
По его словам, запрет на вещание RT DE в ФРГ
и подобные шаги по RT в других странах нарушают неотъемлемое право человека на информацию и свободу слова.