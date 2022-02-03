https://ria.ru/20220203/senator-1770911554.html

Сенатор назвал меры против DW предостережением странам, где работает RT

Сенатор назвал меры против DW предостережением странам, где работает RT - РИА Новости, 03.02.2022

Сенатор назвал меры против DW предостережением странам, где работает RT

Решение МИД РФ аннулировать аккредитацию журналистам Deutsche Welle будет служить предостережением другим странам, где искусственно создаются проблемы в работе... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:00

2022-02-03T17:00

2022-02-03T17:44

deutsche welle

телеканал rt

россия

германия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решение МИД РФ аннулировать аккредитацию журналистам Deutsche Welle будет служить предостережением другим странам, где искусственно создаются проблемы в работе RT, заявил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по информационной политике Александр Башкин.Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."В международных отношениях все строится на основе паритета, поэтому если и другие страны будут выступать новоявленными цензорами в отношении RT, такие же последствия для их работы в России могут быть и для них", - сказал сенатор."Россия будет делать все, чтобы защитить российские СМИ и русскоязычную аудиторию за рубежом", - заявил Башкин.Сенатор подчеркнул, что затруднения в работе, которые создаются в отношении RT, говорят о том, что на Западе боятся российские СМИ. "Потому что RT, другие наши журналисты говорят правду, она востребована, и этого и боятся", - заявил Башкин.По его словам, запрет на вещание RT DE в ФРГ и подобные шаги по RT в других странах нарушают неотъемлемое право человека на информацию и свободу слова.

https://ria.ru/20220203/reaktsiya-1770907991.html

россия

германия

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deutsche welle, телеканал rt, россия, германия