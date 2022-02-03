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В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе
В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе - РИА Новости, 03.02.2022
В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе
В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе, женщина погибла, полиция проводит проверку, сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T21:54
2022-02-03T21:54
происшествия
калининград
россия
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КАЛИНИНГРАД, 3 фев – РИА Новости. В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе, женщина погибла, полиция проводит проверку, сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая."По предварительным данным, сегодня, по Московскому проспекту со стороны улицы Литовский вал в направлении улицы 9 Апреля при осуществлении поворота направо (подъем на 2-ю эстакаду) двигался грузовой автомобиль под управлением 47-летнего водителя, который при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину с коляской, переходившую проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора.В результате пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, ребенок получил телесные повреждения, Поставничая.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции и инспекторы ГИБДД."При подъёме на вторую эстакаду водитель грузового автомобиля, гружёного щебнем, не пропустил женщину с коляской, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда молодая мама погибла на месте. Детскую коляску девушка успела оттолкнуть с дорожного полотна, что спасло жизнь ее ребёнку", - уточнили в пресс-службе УМВД.
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происшествия, калининград, россия
21:54 03.02.2022
 
В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе

В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе, женщина погибла

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Машина скорой помощи
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КАЛИНИНГРАД, 3 фев – РИА Новости. В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе, женщина погибла, полиция проводит проверку, сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.
"По предварительным данным, сегодня, по Московскому проспекту со стороны улицы Литовский вал в направлении улицы 9 Апреля при осуществлении поворота направо (подъем на 2-ю эстакаду) двигался грузовой автомобиль под управлением 47-летнего водителя, который при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину с коляской, переходившую проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора.
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В Новосибирске нетрезвая автомобилистка сбила двух девочек на тротуаре
В результате пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, ребенок получил телесные повреждения, Поставничая.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции и инспекторы ГИБДД.
"При подъёме на вторую эстакаду водитель грузового автомобиля, гружёного щебнем, не пропустил женщину с коляской, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда молодая мама погибла на месте. Детскую коляску девушка успела оттолкнуть с дорожного полотна, что спасло жизнь ее ребёнку", - уточнили в пресс-службе УМВД.
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