https://ria.ru/20220203/sbil-1770969384.html

В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе

В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе - РИА Новости, 03.02.2022

В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе

В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе, женщина погибла, полиция проводит проверку, сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T21:54

2022-02-03T21:54

2022-02-03T21:54

происшествия

калининград

россия

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КАЛИНИНГРАД, 3 фев – РИА Новости. В Калининграде грузовик сбил мать с младенцем на пешеходном переходе, женщина погибла, полиция проводит проверку, сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая."По предварительным данным, сегодня, по Московскому проспекту со стороны улицы Литовский вал в направлении улицы 9 Апреля при осуществлении поворота направо (подъем на 2-ю эстакаду) двигался грузовой автомобиль под управлением 47-летнего водителя, который при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на женщину с коляской, переходившую проезжую часть дороги на разрешающий сигнал светофора.В результате пешеход скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, ребенок получил телесные повреждения, Поставничая.На месте происшествия работает следственно-оперативная группа отдела полиции и инспекторы ГИБДД."При подъёме на вторую эстакаду водитель грузового автомобиля, гружёного щебнем, не пропустил женщину с коляской, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате наезда молодая мама погибла на месте. Детскую коляску девушка успела оттолкнуть с дорожного полотна, что спасло жизнь ее ребёнку", - уточнили в пресс-службе УМВД.

https://ria.ru/20220130/novosibirsk-1770195003.html

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происшествия, калининград, россия