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https://ria.ru/20220203/sanktsii-1770883011.html
Глава ЕК выразила надежду, что новые санкции против России не потребуются
Глава ЕК выразила надежду, что новые санкции против России не потребуются - РИА Новости, 03.02.2022
Глава ЕК выразила надежду, что новые санкции против России не потребуются
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации вокруг Украины не потребуются. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:28
2022-02-03T15:38
санкции в отношении россии
в мире
еврокомиссия
евросоюз
урсула фон дер ляйен
россия
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации вокруг Украины не потребуются."Мы готовимся… если произойдет любая военная агрессия в отношении Украины, будут экономические и финансовые санкции с нашей стороны. Мы надеемся, что в этом нет необходимости", - сказала она на пресс-конференции в ходе визита в Финляндию.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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санкции в отношении россии, в мире, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, россия
15:28 03.02.2022 (обновлено: 15:38 03.02.2022)
 
Глава ЕК выразила надежду, что новые санкции против России не потребуются

Глава ЕК фон дер Ляйен выразила надежду, что новые санкции против России не потребуются

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 3 фев – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила надежду, что новые санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации вокруг Украины не потребуются.
"Мы готовимся… если произойдет любая военная агрессия в отношении Украины, будут экономические и финансовые санкции с нашей стороны. Мы надеемся, что в этом нет необходимости", - сказала она на пресс-конференции в ходе визита в Финляндию.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Сенатор США Джин Шахин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
07:35
Сенатор США: превентивные санкции против России близки к согласованию
 
Санкции в отношении РоссииВ миреЕврокомиссияЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенРоссия
 
 
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