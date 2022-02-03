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Сенатор США: превентивные санкции против России близки к согласованию
Сенатор США: превентивные санкции против России близки к согласованию - РИА Новости, 03.02.2022
Сенатор США: превентивные санкции против России близки к согласованию
Международный комитет сената США близок к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против России, сообщила сенатор Джин Шахин, выступая в Центре... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T07:35
2022-02-03T10:17
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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Международный комитет сената США близок к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против России, сообщила сенатор Джин Шахин, выступая в Центре стратегических и международных исследований.О том, что санкции следует ввести авансом, до того как Россия предпримет какие-либо действия против Украины, говорят многие законодатели от Демократической и Республиканской партий.Кроме того, комитет работает над проектом "матери всех санкций", который включает меры против основных секторов российской экономики, государственного долга, руководства страны и предназначен к применению, если ситуация вокруг Украины ухудшится.В Белом доме, со своей стороны, дают понять, что предпочитают угрожать санкциями, но не вводить их немедленно.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории.Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас украинское руководство сосредоточило на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе.
https://radiosputnik.ria.ru/20220201/sanktsii-1770549082.html
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в мире, россия, сша
07:35 03.02.2022 (обновлено: 10:17 03.02.2022)
 
Сенатор США: превентивные санкции против России близки к согласованию

Сенатор США Шахин: комитет близок к согласованию превентивных санкций против России

© AP Photo / Alex BrandonСенатор США Джин Шахин
Сенатор США Джин Шахин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Сенатор США Джин Шахин
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Международный комитет сената США близок к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против России, сообщила сенатор Джин Шахин, выступая в Центре стратегических и международных исследований.
О том, что санкции следует ввести авансом, до того как Россия предпримет какие-либо действия против Украины, говорят многие законодатели от Демократической и Республиканской партий.

"Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцев в комитете по международным отношениям в отношении законопроекта, который бы затрагивал превентивные санкции — такие, которые мы могли бы ввести в ответ на то, что мы уже видели со стороны России с точки зрения их агрессивного поведения", — сказала Шахин.

Кроме того, комитет работает над проектом "матери всех санкций", который включает меры против основных секторов российской экономики, государственного долга, руководства страны и предназначен к применению, если ситуация вокруг Украины ухудшится.
В Белом доме, со своей стороны, дают понять, что предпочитают угрожать санкциями, но не вводить их немедленно.
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Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории.
Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас украинское руководство сосредоточило на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе.
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