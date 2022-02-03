https://ria.ru/20220203/sanktsii-1770785873.html

Сенатор США: превентивные санкции против России близки к согласованию

Сенатор США: превентивные санкции против России близки к согласованию - РИА Новости, 03.02.2022

Сенатор США: превентивные санкции против России близки к согласованию

Международный комитет сената США близок к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против России, сообщила сенатор Джин Шахин, выступая в Центре... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T07:35

2022-02-03T07:35

2022-02-03T10:17

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ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Международный комитет сената США близок к согласованию законопроекта о превентивных санкциях против России, сообщила сенатор Джин Шахин, выступая в Центре стратегических и международных исследований.О том, что санкции следует ввести авансом, до того как Россия предпримет какие-либо действия против Украины, говорят многие законодатели от Демократической и Республиканской партий.Кроме того, комитет работает над проектом "матери всех санкций", который включает меры против основных секторов российской экономики, государственного долга, руководства страны и предназначен к применению, если ситуация вокруг Украины ухудшится.В Белом доме, со своей стороны, дают понять, что предпочитают угрожать санкциями, но не вводить их немедленно.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливают свое присутствие в Восточной Европе. В Москве отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своей территории.Российская сторона также напоминает, что не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не исполняет Минские соглашения. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и проведение конституционной реформы. При этом сейчас украинское руководство сосредоточило на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.На этом фоне в конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры проигнорировали в своем письменном ответе.

https://radiosputnik.ria.ru/20220201/sanktsii-1770549082.html

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в мире, россия, сша