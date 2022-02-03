https://ria.ru/20220203/samolet-1770799388.html

Самолет Москва-Махачкала возвращается в аэропорт из-за проблем с шасси

Самолет Москва-Махачкала возвращается в аэропорт из-за проблем с шасси - РИА Новости, 03.02.2022

Самолет Москва-Махачкала возвращается в аэропорт из-за проблем с шасси

Самолет из Москвы в Махачкалу возвращается в "Шереметьево" из-за неуборки створки передней стойки шасси, сообщил РИА Новости источник, близкий к аэропорту. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T10:01

2022-02-03T10:01

2022-02-03T10:20

шереметьево (аэропорт)

sukhoi superjet

новости - туризм

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Самолет из Москвы в Махачкалу возвращается в "Шереметьево" из-за неуборки створки передней стойки шасси, сообщил РИА Новости источник, близкий к аэропорту."У SSJ100, выполнявшего рейс Москва-Махачкала, после взлёта не убрались створки передней стойки шасси. Сейчас самолёт вырабатывает топливо для возврата в "Шереметьево", - сказал источник.

https://ria.ru/20220203/samolet-1770788893.html

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шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet, новости - туризм