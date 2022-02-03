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Самолет Москва-Махачкала возвращается в аэропорт из-за проблем с шасси
Самолет Москва-Махачкала возвращается в аэропорт из-за проблем с шасси - РИА Новости, 03.02.2022
Самолет Москва-Махачкала возвращается в аэропорт из-за проблем с шасси
Самолет из Москвы в Махачкалу возвращается в "Шереметьево" из-за неуборки створки передней стойки шасси, сообщил РИА Новости источник, близкий к аэропорту. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T10:01
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шереметьево (аэропорт)
sukhoi superjet
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Самолет из Москвы в Махачкалу возвращается в "Шереметьево" из-за неуборки створки передней стойки шасси, сообщил РИА Новости источник, близкий к аэропорту."У SSJ100, выполнявшего рейс Москва-Махачкала, после взлёта не убрались створки передней стойки шасси. Сейчас самолёт вырабатывает топливо для возврата в "Шереметьево", - сказал источник.
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шереметьево (аэропорт), sukhoi superjet, новости - туризм
10:01 03.02.2022 (обновлено: 10:20 03.02.2022)
 
Самолет Москва-Махачкала возвращается в аэропорт из-за проблем с шасси

Источник: самолет Москва-Махачкала возвращается в Шереметьево из-за проблем с шасси

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПассажиры в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Самолет из Москвы в Махачкалу возвращается в "Шереметьево" из-за неуборки створки передней стойки шасси, сообщил РИА Новости источник, близкий к аэропорту.
SSJ100, выполнявшего рейс Москва-Махачкала, после взлёта не убрались створки передней стойки шасси. Сейчас самолёт вырабатывает топливо для возврата в "Шереметьево", - сказал источник.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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Шереметьево (аэропорт)Sukhoi SuperjetНовости - Туризм
 
 
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