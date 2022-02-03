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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220203/samburskaya-1770934859.html
"Разочарование века": Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане
"Разочарование века": Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане - РИА Новости, 03.02.2022
"Разочарование века": Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане
Настасья Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане. Актрисе не понравился сервис в теплой стране. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:49
2022-02-03T18:59
шоубиз
шоу-бизнес
настасья самбурская
знаменитости
новости - туризм
отдых на море
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Настасья Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане. Актрисе не понравился сервис в теплой стране.В комментарии порталу Sobesednik она добавила, что ей не повезло с погодой. По словам Настасьи, при 28 градусах тепла она вынуждена была сидеть на пляже в пледе из-за сильного ветра.Также Самбурская отметила, что в Доминикане не на что смотреть.Самбурская рассказала, что по прилету в Доминикану она заболела омикроном – у нее поднялась температура, ее мучала бессонница, и у нее "ломило тело". Начать отдыхать она смогла только через неделю после приезда.Ранее откровенными кадрами со своего отдыха на Коста-Рике поделился Сергей Лазарев.
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шоу-бизнес, настасья самбурская, знаменитости, новости - туризм, отдых на море
18:49 03.02.2022 (обновлено: 18:59 03.02.2022)
 
"Разочарование века": Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане

Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане за плохой сервис и неинтересные экскурсии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская на премьере фильма "Лёд 2"
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Настасья Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане. Актрисе не понравился сервис в теплой стране.

"Мягко говоря, ты чувствуешь себя виноватым перед официантами за то, что заплатил и еще имеешь наглость попросить чашечку кофе. Тебе его практически швыряют через раз", – пожаловалась звезда.

В комментарии порталу Sobesednik она добавила, что ей не повезло с погодой. По словам Настасьи, при 28 градусах тепла она вынуждена была сидеть на пляже в пледе из-за сильного ветра.
Также Самбурская отметила, что в Доминикане не на что смотреть.

"Экскурсии ни о чем, никаких интересных мест в стране нет, поездка в деревню на плантации кофе и какао – разочарование века. Прикольно только на квадроциклах погонять по береговой линии, покормить и попоить собак кокосом", – заключила звезда.

Самбурская рассказала, что по прилету в Доминикану она заболела омикроном – у нее поднялась температура, ее мучала бессонница, и у нее "ломило тело". Начать отдыхать она смогла только через неделю после приезда.
Ранее откровенными кадрами со своего отдыха на Коста-Рике поделился Сергей Лазарев.
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11 января, 15:29Шоубиз
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ШоубизШоу-бизнесНастасья СамбурскаяЗнаменитостиНовости - Туризмотдых на море
 
 
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