https://ria.ru/20220203/samburskaya-1770934859.html

"Разочарование века": Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане

"Разочарование века": Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане - РИА Новости, 03.02.2022

"Разочарование века": Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане

Настасья Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане. Актрисе не понравился сервис в теплой стране. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:49

2022-02-03T18:49

2022-02-03T18:59

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Настасья Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане. Актрисе не понравился сервис в теплой стране.В комментарии порталу Sobesednik она добавила, что ей не повезло с погодой. По словам Настасьи, при 28 градусах тепла она вынуждена была сидеть на пляже в пледе из-за сильного ветра.Также Самбурская отметила, что в Доминикане не на что смотреть.Самбурская рассказала, что по прилету в Доминикану она заболела омикроном – у нее поднялась температура, ее мучала бессонница, и у нее "ломило тело". Начать отдыхать она смогла только через неделю после приезда.Ранее откровенными кадрами со своего отдыха на Коста-Рике поделился Сергей Лазарев.

https://ria.ru/20220111/zvezdy-1767331951.html

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шоу-бизнес, настасья самбурская, знаменитости, новости - туризм, отдых на море