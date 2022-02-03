18:49 03.02.2022 (обновлено: 18:59 03.02.2022)
"Разочарование века": Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане
Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане за плохой сервис и неинтересные экскурсии
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская на премьере фильма "Лёд 2"
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Настасья Самбурская раскритиковала отдых в Доминикане. Актрисе не понравился сервис в теплой стране.
"Мягко говоря, ты чувствуешь себя виноватым перед официантами за то, что заплатил и еще имеешь наглость попросить чашечку кофе. Тебе его практически швыряют через раз", – пожаловалась звезда.
В комментарии порталу Sobesednik она добавила, что ей не повезло с погодой. По словам Настасьи, при 28 градусах тепла она вынуждена была сидеть на пляже в пледе из-за сильного ветра.
Также Самбурская отметила, что в Доминикане не на что смотреть.
"Экскурсии ни о чем, никаких интересных мест в стране нет, поездка в деревню на плантации кофе и какао – разочарование века. Прикольно только на квадроциклах погонять по береговой линии, покормить и попоить собак кокосом", – заключила звезда.
Самбурская рассказала, что по прилету в Доминикану она заболела омикроном – у нее поднялась температура, ее мучала бессонница, и у нее "ломило тело". Начать отдыхать она смогла только через неделю после приезда.
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