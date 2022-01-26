"Все бросили работу": Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото
Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото под водопадом
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сергей Лазарев спровоцировал бурную реакцию в социальных сетях своим обнаженным фото. На кадре певец сидит под небольшим водопадом.
Ранее он разместил похожее видео, смотря на которое, подписчики стали гадать, есть ли на артисте плавки.
"Главная интрига предыдущего поста, судя по комментариям, оказалась в том, голый я под водопадом или нет. Ну, что же – оставим и на фото эту загадку!" – написал Сергей.
Комментаторы признались, что даже клипы певца не рассматривали столь подробно, как эту публикацию.
"Я так клипы ваши внимательно не смотрела, как видео с водопадом", "Сейчас все бросили работу, приблизили фото и стали усиленно разглядывать", "Так, меняю заставку на телефоне", – написали поклонники.
Сергей сейчас отдыхает на Коста-Рике, фото и видео были сделаны в парке термальных источников.
Ранее певец ездил вместе с детьми в Доминиканскую республику: солнечными кадрами он активно делился с фанатами в Instagram.
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