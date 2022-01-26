https://ria.ru/20220126/lazarev-1769593883.html

"Все бросили работу": Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото

"Все бросили работу": Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото - РИА Новости, 26.01.2022

"Все бросили работу": Лазарев заинтриговал Сеть обнаженным фото

Сергей Лазарев спровоцировал бурную реакцию в социальных сетях своим обнаженным фото. На кадре певец сидит под небольшим водопадом. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T13:31

2022-01-26T13:31

2022-01-26T13:31

шоубиз

шоу-бизнес

сергей лазарев

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156022/36/1560223694_0:0:2647:1490_1920x0_80_0_0_ff48b06664c8bfae2be95f23938bfa17.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Сергей Лазарев спровоцировал бурную реакцию в социальных сетях своим обнаженным фото. На кадре певец сидит под небольшим водопадом. Ранее он разместил похожее видео, смотря на которое, подписчики стали гадать, есть ли на артисте плавки.Комментаторы признались, что даже клипы певца не рассматривали столь подробно, как эту публикацию.Сергей сейчас отдыхает на Коста-Рике, фото и видео были сделаны в парке термальных источников.Ранее певец ездил вместе с детьми в Доминиканскую республику: солнечными кадрами он активно делился с фанатами в Instagram.

https://ria.ru/20211229/lazarev-1765971830.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шоу-бизнес, сергей лазарев, знаменитости