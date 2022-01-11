https://ria.ru/20220111/zvezdy-1767331951.html

Куршевель или Мальдивы: как звезды отдыхают после корпоративов

Куршевель или Мальдивы: как звезды отдыхают после корпоративов - РИА Новости, 11.01.2022

Куршевель или Мальдивы: как звезды отдыхают после корпоративов

Новогодние праздники закончились, а звезды после традиционного корпоративного чеса решили устроить отпуск и задержаться в теплых странах и на зимних курортах... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:29

2022-01-11T15:29

2022-01-11T15:49

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Новогодние праздники закончились, а звезды после традиционного корпоративного чеса решили устроить отпуск и задержаться в теплых странах и на зимних курортах подольше. О том, как звезды проводят отдых, – в материале РИА Новости.Баден-БаденАндрей Малахов отметил 50-летний юбилей в старинном немецком городе. С самого утра ведущий получил множество поздравлений от коллег, друзей и поклонников в социальных сетях. Однако, для завтрака журналист предпочел компанию двух игрушек, фотографией которых он поделился в Instagram.КуршевельПопулярным направлением для отдыха звезд стал знаменитый горнолыжный курорт во французских Альпах. Снежные склоны – прекрасная возможность отточить свои навыки катания на сноуборде или лыжах. Ольга Бузова выбрала последнее: видео своих спусков она регулярно выкладывает в социальных сетях.На некоторых кадрах компанию Ольге составила Клава Кока. Девушка предпочла прокатиться на сноуборде.Поддержала в спортивных достижениях Коку и Ксения Собчак – она также остановила свой выбор на сноуборде.В перерывах между катаниями звезды приняли участие в концертах и вечеринках. Например, Собчак спела дуэтом с Григорием Лепсом, который ненадолго заехал на курорт для выступления.МальдивыДругие знаменитости зимним ландшафтам предпочли море и песок, отправившись в путешествие на Мальдивы. Дима Билан признался, что взял с собой необходимое оборудование для записи новой музыки, но все равно "лежит сутками напролет".Фотографии из жаркой страны показала Кения Бородина: в Instagram на фоне лазурной воды она призвала женщин "гордо поднять голову" после расставания с возлюбленным.Анастасия Волочкова отправилась на свой излюбленный курорт вместе с новым избранником Сергеем. Пара познакомилась на передаче "Давай поженимся".ДубайКристина Асмус рассказала подписчикам, что решилась на отпуск спонтанно впервые за два года. Вместе с дочерью она веселилась в парке развлечений Legoland и ела хот-доги около бассейна.ОрландоФилипп Киркоров вместе с детьми отправился в Америку, в частности, в Орландо, где располагаются тематические парки Universal и Disneyland. Певец отметил, что регулярно ездит туда для подзарядки.Пунта-КанаУ Сергея Лазарева начался долгожданный отпуск в Доминиканской республике. Разместив в социальных сетях солнечную фотографию, певец отметил, что готов к негативу в свой адрес.

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