15:29 11.01.2022 (обновлено: 15:49 11.01.2022)
Куршевель или Мальдивы: как звезды отдыхают после корпоративов
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Новогодние праздники закончились, а звезды после традиционного корпоративного чеса решили устроить отпуск и задержаться в теплых странах и на зимних курортах подольше. О том, как звезды проводят отдых, – в материале РИА Новости.
Баден-Баден
Андрей Малахов отметил 50-летний юбилей в старинном немецком городе. С самого утра ведущий получил множество поздравлений от коллег, друзей и поклонников в социальных сетях. Однако, для завтрака журналист предпочел компанию двух игрушек, фотографией которых он поделился в Instagram.
"Первые гости на моем празднике!" – написал Малахов.
Куршевель
Популярным направлением для отдыха звезд стал знаменитый горнолыжный курорт во французских Альпах. Снежные склоны – прекрасная возможность отточить свои навыки катания на сноуборде или лыжах. Ольга Бузова выбрала последнее: видео своих спусков она регулярно выкладывает в социальных сетях.
"Вот оно счастье – я и горы. И мой первый спуск за два года", – написала Бузова.
На некоторых кадрах компанию Ольге составила Клава Кока. Девушка предпочла прокатиться на сноуборде.
Поддержала в спортивных достижениях Коку и Ксения Собчак – она также остановила свой выбор на сноуборде.
В перерывах между катаниями звезды приняли участие в концертах и вечеринках. Например, Собчак спела дуэтом с Григорием Лепсом, который ненадолго заехал на курорт для выступления.
Мальдивы
Другие знаменитости зимним ландшафтам предпочли море и песок, отправившись в путешествие на Мальдивы. Дима Билан признался, что взял с собой необходимое оборудование для записи новой музыки, но все равно "лежит сутками напролет".
"Не-а, мне не стыдно лежать сутками напролет, много есть, стараться выспаться за все мои бессонные рабочие дни и ночи прошлого года! Не стыдно отключить телефон и включать только для того, чтобы сделать фоточку! Благо, можно делегировать дела команде, которую очень уважаю!" – написал артист.
Фотографии из жаркой страны показала Кения Бородина: в Instagram на фоне лазурной воды она призвала женщин "гордо поднять голову" после расставания с возлюбленным.
"Позвольте себе поныть какое-то время, пожалейте себя, а потом встали, отряхнулись и ворвались в новую жизнь, гордо подняв голову. Нет одного способа, как стать лучше, у каждой женщины он свой. Кому-то надо сменить работу, место жительства, пойти на йогу, кто-то меняет профессию, встречается чаще с друзьями, обретает новые знакомства", – написала ведущая.
Анастасия Волочкова отправилась на свой излюбленный курорт вместе с новым избранником Сергеем. Пара познакомилась на передаче "Давай поженимся".
"Дорогие мои, мы с Сергеем наслаждаемся невероятным отдыхом в мальдивском райском месте! Нас тут ничто не заботит. Мы дорожим каждым мигом, проводимым вместе, и окружающей нас красотой!" – написала балерина.
Дубай
Кристина Асмус рассказала подписчикам, что решилась на отпуск спонтанно впервые за два года. Вместе с дочерью она веселилась в парке развлечений Legoland и ела хот-доги около бассейна.
"Я разучилась отдыхать. Вот совсем. Даже когда выдается редкий выходной. Что угодно в этот день, но не безделье и время на себя", – призналась актриса.
Орландо
Филипп Киркоров вместе с детьми отправился в Америку, в частности, в Орландо, где располагаются тематические парки Universal и Disneyland. Певец отметил, что регулярно ездит туда для подзарядки.
"Традиционный визит в место, где я заряжаю свои "подсевшие аккумуляторы" за год: Universal и Disneyland! Три дня безудержного веселья и счастья… Как для детей, так и для взрослых. Попали в мир детства и адреналина!" – написал артист.
Пунта-Кана
У Сергея Лазарева начался долгожданный отпуск в Доминиканской республике. Разместив в социальных сетях солнечную фотографию, певец отметил, что готов к негативу в свой адрес.
"Приготовился получать негатив на подобные солнечные фотографии, потому что понимаю, в Москве началась рабочая неделя, а у меня начался отпуск! Ждите новых раздражающих ярких фоток", – шутливо написал Сергей.
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