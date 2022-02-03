https://ria.ru/20220203/sakhar-1770793340.html
ФАС опубликовала рекомендации для сдерживания роста цен на сахар
ФАС опубликовала рекомендации для сдерживания роста цен на сахар - РИА Новости, 03.02.2022
ФАС опубликовала рекомендации для сдерживания роста цен на сахар
Федеральная антимонопольная служба порекомендовала производителям сахара скорректировать торгово-сбытовую политику, в частности ограничить дистрибьюторам... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:18
2022-02-03T09:18
2022-02-03T12:13
общество
россия
сахар
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба порекомендовала производителям сахара скорректировать торгово-сбытовую политику, в частности ограничить дистрибьюторам максимальную торговую наценку и запретить перепродажу сахара для розницы третьим лицам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.Эти предложения направлены на стабилизацию цен."Ведомство рекомендует производителям включить цену на сахар-песок, поставляемый в организации розничной торговли, в регламентирующие торгово-сбытовую политику документы", — говорится в сообщении. Также производителям посоветовали включить некоторые условия в договоры с дистрибьюторами, приобретающими сахар для дальнейшей поставки в организации розничной торговли."Речь идет о максимальной торговой наценке таких дистрибьюторов, запрете для дистрибьюторов на перепродажу приобретаемого для поставок в организации розничной торговли сахара третьим лицами, праве расторгать договоры с дистрибьюторами, не соблюдающими эти условия", — сообщили в ведомстве.В ФАС также уточнили, что рекомендации разрабатывались в рамках предпринимаемых правительством мер по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. Их направили крупнейшим производителям сахара.В ведомстве напомнили, что торгово-сбытовая политика — публичный документ, определяющий порядок и условия реализации продукции предприятия. Она направлена на создание прозрачных механизмов ценообразования и продаж, а также способствует обеспечению равного доступа к рынку для всех его участников. Поэтому обновленные торговые политики организациям целесообразно публиковать на своих официальных сайтах.
https://ria.ru/20220129/tseny-1770088673.html
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общество, россия, сахар, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
09:18 03.02.2022 (обновлено: 12:13 03.02.2022)
ФАС опубликовала рекомендации для сдерживания роста цен на сахар
ФАС рекомендовала ограничить максимальную торговую наценку и запретить перепродажу сахара
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба порекомендовала
производителям сахара скорректировать торгово-сбытовую политику, в частности ограничить дистрибьюторам максимальную торговую наценку и запретить перепродажу сахара для розницы третьим лицам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.
Эти предложения направлены на стабилизацию цен.
"Ведомство рекомендует производителям включить цену на сахар-песок, поставляемый в организации розничной торговли, в регламентирующие торгово-сбытовую политику документы", — говорится в сообщении.
Также производителям посоветовали включить некоторые условия в договоры с дистрибьюторами, приобретающими сахар для дальнейшей поставки в организации розничной торговли.
"Речь идет о максимальной торговой наценке таких дистрибьюторов, запрете для дистрибьюторов на перепродажу приобретаемого для поставок в организации розничной торговли сахара третьим лицами, праве расторгать договоры с дистрибьюторами, не соблюдающими эти условия", — сообщили в ведомстве.
В ФАС
также уточнили, что рекомендации разрабатывались в рамках предпринимаемых правительством мер по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. Их направили крупнейшим производителям сахара.
В ведомстве напомнили, что торгово-сбытовая политика — публичный документ, определяющий порядок и условия реализации продукции предприятия. Она направлена на создание прозрачных механизмов ценообразования и продаж, а также способствует обеспечению равного доступа к рынку для всех его участников. Поэтому обновленные торговые политики организациям целесообразно публиковать на своих официальных сайтах.