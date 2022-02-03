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В Белоруссию перебросили на боевое дежурство комплекс ПВО С-400
В Белоруссию перебросили на боевое дежурство комплекс ПВО С-400 - РИА Новости, 03.02.2022
В Белоруссию перебросили на боевое дежурство комплекс ПВО С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", участвующий в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Белоруссию, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T05:02
2022-02-03T05:02
2022-02-03T10:19
безопасность
белоруссия
россия
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф", участвующий в проверке сил реагирования Союзного государства, прибыл в Белоруссию, сообщило Министерство обороны.Комплекс перебросили из состава сил ВВС и ПВО Восточного военного округа.Теперь российским военнослужащим предстоит совершить марш на полигон в Брестской области. Там они оборудуют и замаскируют позиции, а также проведут техническое обслуживание системы. После этого С-400 заступит на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. Первый продлится до 9 февраля. За это время планируется провести передислокацию и создать на территории Белоруссии группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию.На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.
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безопасность, белоруссия, россия, с-400 «триумф»
05:02 03.02.2022 (обновлено: 10:19 03.02.2022)
В Белоруссию перебросили на боевое дежурство комплекс ПВО С-400
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" прибыл в Белоруссию на боевое дежурство