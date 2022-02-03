Что кроме геополитики давит на рубль

04:19 03.02.2022 (обновлено: 15:43 03.02.2022)
Инвестстратег назвал факторы давления на рубль, кроме геополитики
Эксперт Суверов: политика ФРС США и нестабильность на биржах создают риски для рубля
Российские рубли
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Кроме геополитики, риски для рубля создает ужесточение политики ФРС США, возможная слабость на мировых фондовых рынках, рост предложения нефти, а также двузначная инфляция в России, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
"Аналитики уже ожидают четыре-пять повышений учетной ставки в США в этом году, что может повысить стоимость доллара на рынке форекс и простимулировать приток в американскую валюту спекулятивного капитала из активов развивающихся стран, в том числе и рублевых активов", — отметил Суверов.
Он также обратил внимание на январское падение мировых фондовых рынков. По словам эксперта, слабость глобальных рынков может снизить аппетит к риску, а это ударит и по российскому рынку акций, и, как следствие, по рублю. Кроме того, у собеседника агентства есть опасения насчет роста предложения нефти. Профицит на рынке может вызвать охлаждение цен на углеводороды, которые поддерживают рубль. Покупательную способность рубля подрывает высокая инфляция в России, указал Суверов.