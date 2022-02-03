Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220203/rubl-1770771369.html
Что кроме геополитики давит на рубль
Инвестстратег назвал факторы давления на рубль, кроме геополитики - РИА Новости, 03.02.2022
Что кроме геополитики давит на рубль
Кроме геополитики, риски для рубля создает ужесточение политики ФРС США, возможная слабость на мировых фондовых рынках, рост предложения нефти, а также... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T04:19
2022-02-03T15:43
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155172/13/1551721355_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_ec6710a3c6954d69e636ef31579b2c0e.jpg
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Кроме геополитики, риски для рубля создает ужесточение политики ФРС США, возможная слабость на мировых фондовых рынках, рост предложения нефти, а также двузначная инфляция в России, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.Он также обратил внимание на январское падение мировых фондовых рынков. По словам эксперта, слабость глобальных рынков может снизить аппетит к риску, а это ударит и по российскому рынку акций, и, как следствие, по рублю. Кроме того, у собеседника агентства есть опасения насчет роста предложения нефти. Профицит на рынке может вызвать охлаждение цен на углеводороды, которые поддерживают рубль. Покупательную способность рубля подрывает высокая инфляция в России, указал Суверов.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155172/13/1551721355_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_d4c8e8c474c00153a179c16b6d26cb7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
04:19 03.02.2022 (обновлено: 15:43 03.02.2022)
 
Инвестстратег назвал факторы давления на рубль, кроме геополитики

Эксперт Суверов: политика ФРС США и нестабильность на биржах создают риски для рубля

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Российские рубли
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Кроме геополитики, риски для рубля создает ужесточение политики ФРС США, возможная слабость на мировых фондовых рынках, рост предложения нефти, а также двузначная инфляция в России, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

"Аналитики уже ожидают четыре-пять повышений учетной ставки в США в этом году, что может повысить стоимость доллара на рынке форекс и простимулировать приток в американскую валюту спекулятивного капитала из активов развивающихся стран, в том числе и рублевых активов", — отметил Суверов.

Он также обратил внимание на январское падение мировых фондовых рынков. По словам эксперта, слабость глобальных рынков может снизить аппетит к риску, а это ударит и по российскому рынку акций, и, как следствие, по рублю. Кроме того, у собеседника агентства есть опасения насчет роста предложения нефти. Профицит на рынке может вызвать охлаждение цен на углеводороды, которые поддерживают рубль. Покупательную способность рубля подрывает высокая инфляция в России, указал Суверов.
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала