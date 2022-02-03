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Что кроме геополитики давит на рубль

Инвестстратег назвал факторы давления на рубль, кроме геополитики - РИА Новости, 03.02.2022

Что кроме геополитики давит на рубль

Кроме геополитики, риски для рубля создает ужесточение политики ФРС США, возможная слабость на мировых фондовых рынках, рост предложения нефти, а также... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T04:19

2022-02-03T04:19

2022-02-03T15:43

экономика

россия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Кроме геополитики, риски для рубля создает ужесточение политики ФРС США, возможная слабость на мировых фондовых рынках, рост предложения нефти, а также двузначная инфляция в России, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.Он также обратил внимание на январское падение мировых фондовых рынков. По словам эксперта, слабость глобальных рынков может снизить аппетит к риску, а это ударит и по российскому рынку акций, и, как следствие, по рублю. Кроме того, у собеседника агентства есть опасения насчет роста предложения нефти. Профицит на рынке может вызвать охлаждение цен на углеводороды, которые поддерживают рубль. Покупательную способность рубля подрывает высокая инфляция в России, указал Суверов.

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2022

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экономика, россия