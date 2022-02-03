В Госдуме прокомментировали ответ России на блокировку RT DE
Депутат Никонов: ответ на блокировку RT DE может заставить Запад задуматься о последствиях
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. После блокировки RT DE последовали ожидаемо жесткие и симметричные меры, если это не остановит запреты на свободу российских медиа, то заставит задуматься о последствиях, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В борьбе за свободу слова не может быть улицы с односторонним движением. Такой наш шаг если не остановит запреты на свободу наших СМИ, то заставит задуматься о последствиях подобных запретов", - подчеркнул политик.
Парламентарий назвал меры жесткими и симметричными.
"Лавров говорил, что случай вопиющий и ответные меры последуют. Они и последовали, ожидаемо жесткие и симметричные", - констатировал Никонов.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.