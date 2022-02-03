https://ria.ru/20220203/rt-1770927165.html

В Госдуме прокомментировали ответ России на блокировку RT DE

В Госдуме прокомментировали ответ России на блокировку RT DE - РИА Новости, 03.02.2022

В Госдуме прокомментировали ответ России на блокировку RT DE

После блокировки RT DE последовали ожидаемо жесткие и симметричные меры, если это не остановит запреты на свободу российских медиа, то заставит задуматься о... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:58

2022-02-03T17:58

2022-02-03T17:58

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. После блокировки RT DE последовали ожидаемо жесткие и симметричные меры, если это не остановит запреты на свободу российских медиа, то заставит задуматься о последствиях, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."В борьбе за свободу слова не может быть улицы с односторонним движением. Такой наш шаг если не остановит запреты на свободу наших СМИ, то заставит задуматься о последствиях подобных запретов", - подчеркнул политик.Парламентарий назвал меры жесткими и симметричными."Лавров говорил, что случай вопиющий и ответные меры последуют. Они и последовали, ожидаемо жесткие и симметричные", - констатировал Никонов.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220203/veschanie-1770920018.html

https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html

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в мире, россия, германия, телеканал rt, вячеслав никонов, deutsche welle, госдума рф