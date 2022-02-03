Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220203/rt-1770927165.html
В Госдуме прокомментировали ответ России на блокировку RT DE
В Госдуме прокомментировали ответ России на блокировку RT DE - РИА Новости, 03.02.2022
В Госдуме прокомментировали ответ России на блокировку RT DE
После блокировки RT DE последовали ожидаемо жесткие и симметричные меры, если это не остановит запреты на свободу российских медиа, то заставит задуматься о... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:58
2022-02-03T17:58
в мире
россия
германия
телеканал rt
вячеслав никонов
deutsche welle
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_0:0:3572:2009_1920x0_80_0_0_d31369b02edeab92ff480f584c25f312.jpg
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. После блокировки RT DE последовали ожидаемо жесткие и симметричные меры, если это не остановит запреты на свободу российских медиа, то заставит задуматься о последствиях, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве."В борьбе за свободу слова не может быть улицы с односторонним движением. Такой наш шаг если не остановит запреты на свободу наших СМИ, то заставит задуматься о последствиях подобных запретов", - подчеркнул политик.Парламентарий назвал меры жесткими и симметричными."Лавров говорил, что случай вопиющий и ответные меры последуют. Они и последовали, ожидаемо жесткие и симметричные", - констатировал Никонов.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220203/veschanie-1770920018.html
https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636754_536:0:2931:1796_1920x0_80_0_0_d6a839798be119db675c3adab527d49b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, телеканал rt, вячеслав никонов, deutsche welle, госдума рф
17:58 03.02.2022
 
В Госдуме прокомментировали ответ России на блокировку RT DE

Депутат Никонов: ответ на блокировку RT DE может заставить Запад задуматься о последствиях

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. После блокировки RT DE последовали ожидаемо жесткие и симметричные меры, если это не остановит запреты на свободу российских медиа, то заставит задуматься о последствиях, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
17:30
В Deutsche Welle заявили, что узнали о запрете вещания в России из СМИ
"В борьбе за свободу слова не может быть улицы с односторонним движением. Такой наш шаг если не остановит запреты на свободу наших СМИ, то заставит задуматься о последствиях подобных запретов", - подчеркнул политик.
Парламентарий назвал меры жесткими и симметричными.
"Лавров говорил, что случай вопиющий и ответные меры последуют. Они и последовали, ожидаемо жесткие и симметричные", - констатировал Никонов.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:54Медиавойны
Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE
 
В миреРоссияГерманияТелеканал RTВячеслав НиконовDeutsche WelleГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала