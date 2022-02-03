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Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE

Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE - РИА Новости, 03.02.2022

Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE

Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила российские власти за реакцию на предпринятые Германией меры против RT DE. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:54

2022-02-03T16:54

2022-02-03T17:38

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила российские власти за реакцию на предпринятые Германией меры против RT DE.В МИД заявили, что в ответ на прекращение вещания телеканала Москва закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в стране и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро.Она также прокомментировала возможность закрытия всех российских корпунктов в Германии."Тогда МИДу придется прекратить деятельность всех немецких СМИ в Москве, а не только Deutsche Welle. Их больше, чем российских — в Германии", — подчеркнула главный редактор.Кроме того, Симоньян поблагодарила пользователей Telegram, поддержавших решение МИД о контрмерах.Как сообщила ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ОБСЕ симптоматично молчит о решении Берлина, поскольку представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру не увидела в этом "ничего такого".Первого февраля немецкий медиарегулятор MABB запретил телеканалу RT DE вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что ресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Также предписано остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом в Берлине подчеркнули, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.По словам Симоньян, это решение будет обжаловано, а вещание продолжится.

https://ria.ru/20220203/rt-1770885394.html

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маргарита симоньян, мария захарова, германия, обсе, в мире, россия