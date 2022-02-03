16:54 03.02.2022 (обновлено: 17:38 03.02.2022)
Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против RT DE
Главред RT Симоньян поблагодарила власти России за ответ на меры Германии против канала
© РИА Новости / RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян поблагодарила российские власти за реакцию на предпринятые Германией меры против RT DE.
В МИД заявили, что в ответ на прекращение вещания телеканала Москва закрывает корреспондентский пункт Deutsche Welle в стране и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро.
"Спасибо, Родненькая!" — написала Симоньян в Telegram-канале.
Она также прокомментировала возможность закрытия всех российских корпунктов в Германии.
"Тогда МИДу придется прекратить деятельность всех немецких СМИ в Москве, а не только Deutsche Welle. Их больше, чем российских — в Германии", — подчеркнула главный редактор.
Кроме того, Симоньян поблагодарила пользователей Telegram, поддержавших решение МИД о контрмерах.
"Тогда МИДу придется прекратить деятельность всех немецких СМИ в Москве, а не только Deutsche Welle. Их больше, чем российских — в Германии", — подчеркнула главный редактор.
Кроме того, Симоньян поблагодарила пользователей Telegram, поддержавших решение МИД о контрмерах.
Как сообщила ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, ОБСЕ симптоматично молчит о решении Берлина, поскольку представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру не увидела в этом "ничего такого".
Первого февраля немецкий медиарегулятор MABB запретил телеканалу RT DE вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что ресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Также предписано остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом в Берлине подчеркнули, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
По словам Симоньян, это решение будет обжаловано, а вещание продолжится.