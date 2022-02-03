15:37 03.02.2022 (обновлено: 16:20 03.02.2022)
В RT France прокомментировали сообщения о расследовании против канала
В RT France назвали данные о расследовании французского регулятора спланированной акцией
Логотип телеканала RT (Russia Today)
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В RT France прокомментировали сообщения о расследовании французского регулятора против телеканала, назвав это спланированной акцией, сообщается на сайте СМИ.
В материале французского журнала Challenges говорится, что орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom начал проверку "в отношении подачи информации каналом RT France, финансируемым из российского государственного бюджета". Отмечается, что "несколько ассоциаций сообщили об упущениях в освещении кризисов, таких как выступления "желтых жилетов" или ситуация в Сирии и Центрально-Африканской Республике".
Руководитель RT France Ксения Федорова, комментируя ситуацию, заявила о спланированности данной акции.
"Информация о начале проверки в отношении нашего канала появилась уже на следующий день после запрета вещания коллег из RT DE. Если сообщения в СМИ подтвердятся и французский регулятор действительно начал расследование в отношении RT France из-за жалоб неких "ассоциаций", которые недовольны освещением определенных тем, это будет говорить о самой настоящей цензуре, ведь речь уже не идет о попытке найти фейк-новости или хоть какие-либо несоответствия, а речь идет именно о подаче информации", — заявила она.
Федорова отметила, что телеканал запросил разъяснения у регулятора, но пока не получил ответа.
Первого февраля немецкий медиарегулятор MABB запретил телеканалу RT DE вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что ресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Также предписано остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом в Берлине подчеркнули, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Как заявила ранее главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, это решение будет обжаловано, а вещание продолжится.
В МИД, в свою очередь, сказали, что не исключены аналогичные меры в отношении немецких СМИ.