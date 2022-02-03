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В RT France прокомментировали сообщения о расследовании против канала
В RT France прокомментировали сообщения о расследовании против канала - РИА Новости, 03.02.2022
В RT France прокомментировали сообщения о расследовании против канала
В RT France прокомментировали сообщения о расследовании французского регулятора против телеканала, назвав это спланированной акцией, сообщается на сайте СМИ. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T15:37
2022-02-03T16:20
россия
германия
мария захарова
дмитрий песков
телеканал rt
rt france
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В RT France прокомментировали сообщения о расследовании французского регулятора против телеканала, назвав это спланированной акцией, сообщается на сайте СМИ.В материале французского журнала Challenges говорится, что орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom начал проверку "в отношении подачи информации каналом RT France, финансируемым из российского государственного бюджета". Отмечается, что "несколько ассоциаций сообщили об упущениях в освещении кризисов, таких как выступления "желтых жилетов" или ситуация в Сирии и Центрально-Африканской Республике".Руководитель RT France Ксения Федорова, комментируя ситуацию, заявила о спланированности данной акции."Информация о начале проверки в отношении нашего канала появилась уже на следующий день после запрета вещания коллег из RT DE. Если сообщения в СМИ подтвердятся и французский регулятор действительно начал расследование в отношении RT France из-за жалоб неких "ассоциаций", которые недовольны освещением определенных тем, это будет говорить о самой настоящей цензуре, ведь речь уже не идет о попытке найти фейк-новости или хоть какие-либо несоответствия, а речь идет именно о подаче информации", — заявила она.Федорова отметила, что телеканал запросил разъяснения у регулятора, но пока не получил ответа.Первого февраля немецкий медиарегулятор MABB запретил телеканалу RT DE вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что ресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Также предписано остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом в Берлине подчеркнули, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Как заявила ранее главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, это решение будет обжаловано, а вещание продолжится.В МИД, в свою очередь, сказали, что не исключены аналогичные меры в отношении немецких СМИ.
https://ria.ru/20220202/rt-1770749271.html
https://ria.ru/20220203/rt-1770841277.html
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россия, германия, мария захарова, дмитрий песков, телеканал rt, rt france
15:37 03.02.2022 (обновлено: 16:20 03.02.2022)
 
В RT France прокомментировали сообщения о расследовании против канала

В RT France назвали данные о расследовании французского регулятора спланированной акцией

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала RT (Russia Today)
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Логотип телеканала RT (Russia Today)
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В RT France прокомментировали сообщения о расследовании французского регулятора против телеканала, назвав это спланированной акцией, сообщается на сайте СМИ.
В материале французского журнала Challenges говорится, что орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom начал проверку "в отношении подачи информации каналом RT France, финансируемым из российского государственного бюджета". Отмечается, что "несколько ассоциаций сообщили об упущениях в освещении кризисов, таких как выступления "желтых жилетов" или ситуация в Сирии и Центрально-Африканской Республике".
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 20:10
МИД объявил об ответных мерах из-за запрета вещания RT DE в Германии
Руководитель RT France Ксения Федорова, комментируя ситуацию, заявила о спланированности данной акции.
"Информация о начале проверки в отношении нашего канала появилась уже на следующий день после запрета вещания коллег из RT DE. Если сообщения в СМИ подтвердятся и французский регулятор действительно начал расследование в отношении RT France из-за жалоб неких "ассоциаций", которые недовольны освещением определенных тем, это будет говорить о самой настоящей цензуре, ведь речь уже не идет о попытке найти фейк-новости или хоть какие-либо несоответствия, а речь идет именно о подаче информации", — заявила она.
Федорова отметила, что телеканал запросил разъяснения у регулятора, но пока не получил ответа.
Телеканал RT DE - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
12:48
В Кремле отреагировали на запрет вещания RT DE в Германии
Первого февраля немецкий медиарегулятор MABB запретил телеканалу RT DE вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что ресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Также предписано остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом в Берлине подчеркнули, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Как заявила ранее главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, это решение будет обжаловано, а вещание продолжится.
В МИД, в свою очередь, сказали, что не исключены аналогичные меры в отношении немецких СМИ.
 
РоссияГерманияМария ЗахароваДмитрий ПесковТелеканал RTRT France
 
 
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