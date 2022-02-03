15:17 03.02.2022 (обновлено: 15:31 03.02.2022)
Лукашевич призвал представителя ОБСЕ отреагировать на запрет вещания RT DE
Постпред при ОБСЕ Лукашевич призвал организацию отреагировать на запрет вещания RT DE
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на брифинге по итогам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене
ВЕНА, 3 фев – РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ незамедлительно и публично отреагировать на запрет вещания RT DE в Германии.
"В заключение, обращаемся к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру с призывом незамедлительно и публично отреагировать на эту возмутительную ситуацию. Молчание провоцирует разжигателей информационной войны на дальнейшую эскалацию и не делает чести нашей Организации", - заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.
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По его словам, вердикт немецкого медиарегулятора не оставляет иного выбора, кроме как принять ответные меры в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала "RT DE" со своих платформ. "Ответственность за создание "разделительных линий" в информационном пространстве Европы лежит полностью на немецкой стороне", - заключил дипломат.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Россия сегодня объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE.