https://ria.ru/20220203/rt-1770880629.html

Лукашевич призвал представителя ОБСЕ отреагировать на запрет вещания RT DE

Лукашевич призвал представителя ОБСЕ отреагировать на запрет вещания RT DE - РИА Новости, 03.02.2022

Лукашевич призвал представителя ОБСЕ отреагировать на запрет вещания RT DE

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ незамедлительно и публично отреагировать на запрет вещания RT DE РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:17

2022-02-03T15:17

2022-02-03T15:31

в мире

россия

обсе

тереза рибейру

александр лукашевич

телеканал rt

rt deutsch

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ВЕНА, 3 фев – РИА Новости. Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ незамедлительно и публично отреагировать на запрет вещания RT DE в Германии."В заключение, обращаемся к представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру с призывом незамедлительно и публично отреагировать на эту возмутительную ситуацию. Молчание провоцирует разжигателей информационной войны на дальнейшую эскалацию и не делает чести нашей Организации", - заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.По его словам, вердикт немецкого медиарегулятора не оставляет иного выбора, кроме как принять ответные меры в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала "RT DE" со своих платформ. "Ответственность за создание "разделительных линий" в информационном пространстве Европы лежит полностью на немецкой стороне", - заключил дипломат.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг заявила, что Россия сегодня объявит об ответных мерах в отношении немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE.

https://ria.ru/20211216/blokirovka-1764139793.html

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в мире, россия, обсе, тереза рибейру, александр лукашевич, телеканал rt, rt deutsch