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В Кремле отреагировали на запрет вещания RT DE в Германии
В Кремле отреагировали на запрет вещания RT DE в Германии - РИА Новости, 03.02.2022
В Кремле отреагировали на запрет вещания RT DE в Германии
Ситуация с RT DE в Германии очевидна: международному СМИ запрещают вещать в ФРГ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:48
2022-02-03T12:48
2022-02-03T15:37
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дмитрий песков
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ситуация с RT DE в Германии очевидна: международному СМИ запрещают вещать в ФРГ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Первого февраля немецкий медиарегулятор MABB запретил телеканалу вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что ресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Также предписано остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом в Берлине подчеркнули, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Как заявила ранее главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, это решение будет обжаловано, а вещание продолжится.В МИД, в свою очередь, сказали, что не исключены аналогичные меры против немецких СМИ.
https://ria.ru/20220202/segregatsiya-1770753237.html
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в мире, германия, дмитрий песков, телеканал rt, rt deutsch
12:48 03.02.2022 (обновлено: 15:37 03.02.2022)
В Кремле отреагировали на запрет вещания RT DE в Германии
Песков назвал запрет вещания RT DE в Германии посягательством на свободу слова