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В Кремле отреагировали на запрет вещания RT DE в Германии
В Кремле отреагировали на запрет вещания RT DE в Германии - РИА Новости, 03.02.2022
В Кремле отреагировали на запрет вещания RT DE в Германии
Ситуация с RT DE в Германии очевидна: международному СМИ запрещают вещать в ФРГ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:48
2022-02-03T15:37
в мире
германия
дмитрий песков
телеканал rt
rt deutsch
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ситуация с RT DE в Германии очевидна: международному СМИ запрещают вещать в ФРГ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Первого февраля немецкий медиарегулятор MABB запретил телеканалу вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что ресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Также предписано остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом в Берлине подчеркнули, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Как заявила ранее главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, это решение будет обжаловано, а вещание продолжится.В МИД, в свою очередь, сказали, что не исключены аналогичные меры против немецких СМИ.
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в мире, германия, дмитрий песков, телеканал rt, rt deutsch
12:48 03.02.2022 (обновлено: 15:37 03.02.2022)
 
В Кремле отреагировали на запрет вещания RT DE в Германии

Песков назвал запрет вещания RT DE в Германии посягательством на свободу слова

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE
Телеканал RT DE - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Телеканал RT DE
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ситуация с RT DE в Германии очевидна: международному СМИ запрещают вещать в ФРГ, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Это не что иное, как посягательство на свободу слова. Мы можем только сожалеть в этой связи", — добавил он.
Первого февраля немецкий медиарегулятор MABB запретил телеканалу вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что ресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Также предписано остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом в Берлине подчеркнули, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Как заявила ранее главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, это решение будет обжаловано, а вещание продолжится.
В МИД, в свою очередь, сказали, что не исключены аналогичные меры против немецких СМИ.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 21:00
Зампостпреда России назвал запрет вещания RT DE сегрегацией СМИ
 
В миреГерманияДмитрий ПесковТелеканал RTRT Deutsch
 
 
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