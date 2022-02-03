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В МИД анонсировали меры против немецких СМИ из-за запрета RT DE
В МИД анонсировали меры против немецких СМИ из-за запрета RT DE - РИА Новости, 03.02.2022
В МИД анонсировали меры против немецких СМИ из-за запрета RT DE
Россия вскоре объявит об ответных мерах против немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:03
2022-02-03T12:58
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россия вскоре объявит об ответных мерах против немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, ОБСЕ симптоматично молчит о решении Берлина, представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, отметила Захарова, не увидела в этом "ничего такого"."Тогда и по российским ответным мерам, о которых будет объявлено сегодня, высказываться госпоже Рибейру будет вдвойне непростительно. Во-первых, они ответные. Во-вторых, единожды смолчавши — кто тебе поверит", — написала представитель внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Как заявила ранее главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, вещание ресурса продолжится.RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/rt-1770067768.html
https://ria.ru/20220202/segregatsiya-1770753237.html
https://ria.ru/20220202/tsenzura-1770741876.html
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телеканал rt, rt deutsch
12:03 03.02.2022 (обновлено: 12:58 03.02.2022)
 
В МИД анонсировали меры против немецких СМИ из-за запрета RT DE

МИД: Россия объявит об ответных мерах против немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел России
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Россия вскоре объявит об ответных мерах против немецких СМИ из-за запрета на вещание RT DE, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, ОБСЕ симптоматично молчит о решении Берлина, представитель организации по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, отметила Захарова, не увидела в этом "ничего такого".
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 19:58В мире
Источник рассказал, чем Москва может ответить на притеснение RT в Германии
"Тогда и по российским ответным мерам, о которых будет объявлено сегодня, высказываться госпоже Рибейру будет вдвойне непростительно. Во-первых, они ответные. Во-вторых, единожды смолчавши — кто тебе поверит", — написала представитель внешнеполитического ведомства в телеграм-канале.
Ранее комиссия по регистрации и надзору регулятора MABB запретила телеканалу вести эфиры на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. Помимо спутникового вещания, регулятор также потребовал остановить эфиры в Сети, через мобильные приложения или приложения для смарт-ТВ RT News. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Как заявила ранее главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, вещание ресурса продолжится.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 21:00
Зампостпреда России назвал запрет вещания RT DE сегрегацией СМИ
RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из вещания.
По словам главы MABB Евы Флекен, канал якобы запустил в прямом эфире немецкоязычную программу, не получив лицензии. После этого началось расследование.
В августе RT DE получил официальный отказ от Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил, по данным Tubular Labs, Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 19:23
В бундестаге назвали запрет властями ФРГ вещания RT DE цензурой
 
Телеканал RTRT Deutsch
 
 
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