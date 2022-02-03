На Украине объявили в розыск депутата партии "Слуга народа"
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск депутата Рады Кузьминых
Национальное антикоррупционное бюро Украины. Архивное фото
КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск депутата Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, который подозревается в коррупции, сообщила пресс-служба НАБУ в четверг.
Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что правоохранители разоблачили депутата Верховной рады Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен (19,7 тысячи долларов).
"Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тысяч гривен (19,7 тысяч долларов – ред.) неправомерной выгоды. Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ", - говорится в сообщении на сайте агентства. Там же опубликована розыскная карточка с именем и фото Сергея Кузьминых.
Отмечается, что адвокаты парламентария заявили правоохранителям, что их клиент находится в учреждении здравоохранения и не прибудет для следственных действий.
"Однако ни сам народный депутат, ни его защитник отказывают сообщить следствие о заведении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый. Таким образом, действия подозреваемого относительно уклонения от явки и не уведомления о месте своего нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, таким образом является безусловным основанием для объявления его в розыск", - уточнили в агентстве.
#НАБУ оголосило в розшук народного депутата України через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ. Його викрили на одержанні 558 тис. грн. https://t.co/pdkVvdQjWf pic.twitter.com/flpNHYUo03— NAB Ukraine (@nab_ukr) February 3, 2022