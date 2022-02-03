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На Украине объявили в розыск депутата партии "Слуга народа"

На Украине объявили в розыск депутата партии "Слуга народа" - РИА Новости, 03.02.2022

На Украине объявили в розыск депутата партии "Слуга народа"

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск депутата Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, который РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:28

2022-02-03T16:28

2022-02-03T16:28

в мире

украина

верховная рада украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

партия "слуга народа"

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КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило в розыск депутата Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых, который подозревается в коррупции, сообщила пресс-служба НАБУ в четверг.Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что правоохранители разоблачили депутата Верховной рады Сергея Кузьминых при получении взятки в размере 558 тысяч гривен (19,7 тысячи долларов)."Национальное бюро объявило в розыск народного депутата Украины, разоблаченного на получении 558 тысяч гривен (19,7 тысяч долларов – ред.) неправомерной выгоды. Решение принято из-за систематической неявки подозреваемого на вызовы правоохранительных органов, отсутствия его по месту жительства, укрывательства от детективов НАБУ", - говорится в сообщении на сайте агентства. Там же опубликована розыскная карточка с именем и фото Сергея Кузьминых.Отмечается, что адвокаты парламентария заявили правоохранителям, что их клиент находится в учреждении здравоохранения и не прибудет для следственных действий."Однако ни сам народный депутат, ни его защитник отказывают сообщить следствие о заведении здравоохранения, в котором якобы находится подозреваемый. Таким образом, действия подозреваемого относительно уклонения от явки и не уведомления о месте своего нахождения носят характер укрывательства от органов досудебного расследования, таким образом является безусловным основанием для объявления его в розыск", - уточнили в агентстве.

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в мире, украина, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), партия "слуга народа"