https://ria.ru/20220203/royzman-1770896565.html

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали - РИА Новости, 03.02.2022

Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован с высокой температурой и кашлем, тест на коронавирус отрицательный. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:19

2022-02-03T16:19

2022-02-03T16:19

общество

евгений ройзман

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев - РИА Новости, Ольга Ерачина. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован с высокой температурой и кашлем, тест на коронавирус отрицательный."Так себе самочувствие. Тест отрицательный. Симптомы, как у всех", - сказал РИА Новости Ройзман.Он подтвердил, что госпитализирован. По его словам, у него высокая температура и кашель.В 2020 году Ройзман уже болел коронавирусом. Его госпитализировали с пневмонией, которая развилась на фоне заболевания коронавирусом. Летом 2021 года экс-мэр сообщил, что привился от коронавируса.

https://ria.ru/20210526/royzman-1733960588.html

екатеринбург

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общество, евгений ройзман, екатеринбург