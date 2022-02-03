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Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали - РИА Новости, 03.02.2022
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован с высокой температурой и кашлем, тест на коронавирус отрицательный. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:19
2022-02-03T16:19
общество
евгений ройзман
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев - РИА Новости, Ольга Ерачина. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован с высокой температурой и кашлем, тест на коронавирус отрицательный."Так себе самочувствие. Тест отрицательный. Симптомы, как у всех", - сказал РИА Новости Ройзман.Он подтвердил, что госпитализирован. По его словам, у него высокая температура и кашель.В 2020 году Ройзман уже болел коронавирусом. Его госпитализировали с пневмонией, которая развилась на фоне заболевания коронавирусом. Летом 2021 года экс-мэр сообщил, что привился от коронавируса.
https://ria.ru/20210526/royzman-1733960588.html
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общество, евгений ройзман, екатеринбург
16:19 03.02.2022
 
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана госпитализировали с высокой температурой и кашлем

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЕвгений Ройзман
Евгений Ройзман - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Евгений Ройзман
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 фев - РИА Новости, Ольга Ерачина. Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован с высокой температурой и кашлем, тест на коронавирус отрицательный.
"Так себе самочувствие. Тест отрицательный. Симптомы, как у всех", - сказал РИА Новости Ройзман.
Он подтвердил, что госпитализирован. По его словам, у него высокая температура и кашель.
В 2020 году Ройзман уже болел коронавирусом. Его госпитализировали с пневмонией, которая развилась на фоне заболевания коронавирусом. Летом 2021 года экс-мэр сообщил, что привился от коронавируса.
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в суде - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая 2021, 12:43
Суд оштрафовал Ройзмана за участие в несогласованной акции 21 апреля
 
ОбществоЕвгений РойзманЕкатеринбург
 
 
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