https://ria.ru/20220203/rossiya-1770922188.html

Лидер немецких консерваторов назвал Россию "проблемой"

Лидер немецких консерваторов назвал Россию "проблемой" - РИА Новости, 03.02.2022

Лидер немецких консерваторов назвал Россию "проблемой"

Россия не враг ЕС, но отношения с ней сейчас являются проблемой, требующей общеевропейского решения, заявил на пресс-конференции председатель немецкого... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:38

2022-02-03T17:38

2022-02-03T17:38

россия

евросоюз

в мире

германия

христианско-демократический союз германии

фридрих мерц

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БЕРЛИН, 3 фев – РИА Новости. Россия не враг ЕС, но отношения с ней сейчас являются проблемой, требующей общеевропейского решения, заявил на пресс-конференции председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц."Россия не враг, но Россия в настоящее время является проблемой. И мы хотели бы получить европейское решение этой проблемы", - сказал лидер немецких консерваторов.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года РФ передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, появление "прямо на наших границах" Североатлантического альянса, как и размещение там ударных вооружений - это "красная линия".

https://ria.ru/20220203/germaniya-1770871345.html

https://ria.ru/20220202/germaniya-1770650219.html

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россия, евросоюз, в мире, германия, христианско-демократический союз германии, фридрих мерц