https://ria.ru/20220203/remont-1770813561.html

В Тынде планируют начать ремонт здания аэровокзала

В Тынде планируют начать ремонт здания аэровокзала - РИА Новости, 03.02.2022

В Тынде планируют начать ремонт здания аэровокзала

Ремонт здания аэровокзала и привокзальной площади планируют начать в Тынде Амурской области, где в четверг побывал с рабочей поездкой министр по развитию... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:12

2022-02-03T11:12

2022-02-03T11:12

амурская область

общество

хабаровск

иркутск

амурская область

тында

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583684951_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_60b5a7dc1b20824f0df79385a422d3d8.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 фев – РИА Новости. Ремонт здания аэровокзала и привокзальной площади планируют начать в Тынде Амурской области, где в четверг побывал с рабочей поездкой министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Как уточняет правительство Амурской области, Чекункову и губернатору региона Василию Орлову о планах по ремонту аэровокзала доложил директор филиала "Аэропорт Тынды" ФГУП ФКП "Аэропорты Дальнего Востока" Игорь Спальников."В 2022 году компания планирует провести косметический ремонт залов ожидания и кровли. В планах также ремонт привокзальной площади, на что запланировано порядка 20 миллионов рублей. В дальнейшем аэропорт ждёт масштабная реконструкция, предполагается, что она пройдет в четыре этапа", - сообщает правительство Амурской области.Как уточняют власти, на первом этапе предполагается реконструкция пассажирского перрона и строительство склада ГСМ и объектов электроснабжения. Следующим этапом будет реконструкция взлетно-посадочной полосы и ее удлинение до 2 километров, благодаря этому аэропорт Тынды сможет принимать самолёты большей вместимости. Также предполагается установка светосигнальной полосы для приемки воздушных судов в темное время суток."В 2024 году на 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали к нам прилетит много гостей. Чтобы от посещения нашей северной столицы сложилось хорошее впечатление, нужно привести аэропорт в порядок. В этом правительство региона готово оказать помощь", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Сейчас из аэропорта Тынды отправляются рейсы по по маршруту Тында – Благовещенск, Тында - Благовещенск - Хабаровск. На прошлой неделе было открыто новое направление Иркутск - Тында – Якутск.

https://ria.ru/20220201/revaktsinatsiya-1770480889.html

https://ria.ru/20220128/biznes-1769983388.html

хабаровск

иркутск

амурская область

тында

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, хабаровск, иркутск, амурская область, тында