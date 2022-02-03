https://ria.ru/20220203/remont-1770813561.html
В Тынде планируют начать ремонт здания аэровокзала
В Тынде планируют начать ремонт здания аэровокзала - РИА Новости, 03.02.2022
В Тынде планируют начать ремонт здания аэровокзала
Ремонт здания аэровокзала и привокзальной площади планируют начать в Тынде Амурской области, где в четверг побывал с рабочей поездкой министр по развитию... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:12
2022-02-03T11:12
2022-02-03T11:12
амурская область
общество
хабаровск
иркутск
амурская область
тында
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583684951_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_60b5a7dc1b20824f0df79385a422d3d8.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 фев – РИА Новости. Ремонт здания аэровокзала и привокзальной площади планируют начать в Тынде Амурской области, где в четверг побывал с рабочей поездкой министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Как уточняет правительство Амурской области, Чекункову и губернатору региона Василию Орлову о планах по ремонту аэровокзала доложил директор филиала "Аэропорт Тынды" ФГУП ФКП "Аэропорты Дальнего Востока" Игорь Спальников."В 2022 году компания планирует провести косметический ремонт залов ожидания и кровли. В планах также ремонт привокзальной площади, на что запланировано порядка 20 миллионов рублей. В дальнейшем аэропорт ждёт масштабная реконструкция, предполагается, что она пройдет в четыре этапа", - сообщает правительство Амурской области.Как уточняют власти, на первом этапе предполагается реконструкция пассажирского перрона и строительство склада ГСМ и объектов электроснабжения. Следующим этапом будет реконструкция взлетно-посадочной полосы и ее удлинение до 2 километров, благодаря этому аэропорт Тынды сможет принимать самолёты большей вместимости. Также предполагается установка светосигнальной полосы для приемки воздушных судов в темное время суток."В 2024 году на 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали к нам прилетит много гостей. Чтобы от посещения нашей северной столицы сложилось хорошее впечатление, нужно привести аэропорт в порядок. В этом правительство региона готово оказать помощь", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Сейчас из аэропорта Тынды отправляются рейсы по по маршруту Тында – Благовещенск, Тында - Благовещенск - Хабаровск. На прошлой неделе было открыто новое направление Иркутск - Тында – Якутск.
https://ria.ru/20220201/revaktsinatsiya-1770480889.html
https://ria.ru/20220128/biznes-1769983388.html
хабаровск
иркутск
амурская область
тында
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583684951_862:0:3593:2048_1920x0_80_0_0_b676ef00fcc73386d1964e82aa9c54d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, хабаровск, иркутск, амурская область, тында
В Тынде планируют начать ремонт здания аэровокзала
В Тынде планируют начать ремонт здания аэровокзала и привокзальной площади
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 фев – РИА Новости. Ремонт здания аэровокзала и привокзальной площади планируют начать в Тынде Амурской области, где в четверг побывал с рабочей поездкой министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Как уточняет правительство Амурской области
, Чекункову и губернатору региона Василию Орлову о планах по ремонту аэровокзала доложил директор филиала "Аэропорт Тынды" ФГУП ФКП "Аэропорты Дальнего Востока" Игорь Спальников.
"В 2022 году компания планирует провести косметический ремонт залов ожидания и кровли. В планах также ремонт привокзальной площади, на что запланировано порядка 20 миллионов рублей. В дальнейшем аэропорт ждёт масштабная реконструкция, предполагается, что она пройдет в четыре этапа", - сообщает правительство Амурской области.
Как уточняют власти, на первом этапе предполагается реконструкция пассажирского перрона и строительство склада ГСМ и объектов электроснабжения. Следующим этапом будет реконструкция взлетно-посадочной полосы и ее удлинение до 2 километров, благодаря этому аэропорт Тынды
сможет принимать самолёты большей вместимости. Также предполагается установка светосигнальной полосы для приемки воздушных судов в темное время суток.
"В 2024 году на 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали к нам прилетит много гостей. Чтобы от посещения нашей северной столицы сложилось хорошее впечатление, нужно привести аэропорт в порядок. В этом правительство региона готово оказать помощь", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Сейчас из аэропорта Тынды отправляются рейсы по по маршруту Тында – Благовещенск
, Тында - Благовещенск - Хабаровск
. На прошлой неделе было открыто новое направление Иркутск
- Тында – Якутск
.