05:31 03.02.2022 (обновлено: 05:32 03.02.2022)
Посольство Афганистана в России стремится максимально сократить расходы
Дипмиссия Афганистана в Москве из-за отсутствия финансирования стремится сократить расходы
Посольство Афганистана в Москве
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Посольство Афганистана в Москве на фоне отсутствия финансирования из Кабула старается максимально сократить расходы, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Посольство не получает финансовых средств из Кабула ни на какие цели, в настоящее время стараемся максимально сократить расходы", - сказал представитель посольства.
При этом в дипмиссии не исключили, что, возможно, им придется сократить штат из-за финансовых трудностей.
"Посольство продолжает оказывать необходимые услуги гражданам Афганистана, афганской диаспоре и студентам, которые учатся в России", - добавил представитель посольства.
Состав дипмиссии в Москве не менялся со времен прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"*. Посол Саид Джавад, который был назначен еще президентом Ашрафом Гани, сохраняет свой пост. Неизменным остался и флаг - Исламской Республики Афганистан.
Согласно информации на официальной странице в Twitter, афганская дипмиссия продолжает оказывать консульские услуги в обычном режиме, ограничения касаются лишь состояния здоровья: посетителей просят отложить визит при первых признаках ОРВИ.
* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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