https://ria.ru/20220203/raskhody-1770780367.html

Посольство Афганистана в России стремится максимально сократить расходы

Посольство Афганистана в России стремится максимально сократить расходы - РИА Новости, 03.02.2022

Посольство Афганистана в России стремится максимально сократить расходы

Посольство Афганистана в Москве на фоне отсутствия финансирования из Кабула старается максимально сократить расходы, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T05:31

2022-02-03T05:31

2022-02-03T05:32

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Посольство Афганистана в Москве на фоне отсутствия финансирования из Кабула старается максимально сократить расходы, сообщили РИА Новости в дипмиссии.При этом в дипмиссии не исключили, что, возможно, им придется сократить штат из-за финансовых трудностей."Посольство продолжает оказывать необходимые услуги гражданам Афганистана, афганской диаспоре и студентам, которые учатся в России", - добавил представитель посольства.Состав дипмиссии в Москве не менялся со времен прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"*. Посол Саид Джавад, который был назначен еще президентом Ашрафом Гани, сохраняет свой пост. Неизменным остался и флаг - Исламской Республики Афганистан.Согласно информации на официальной странице в Twitter, афганская дипмиссия продолжает оказывать консульские услуги в обычном режиме, ограничения касаются лишь состояния здоровья: посетителей просят отложить визит при первых признаках ОРВИ.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220130/afganistan-1770190623.html

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в мире, афганистан, россия