https://ria.ru/20220203/pyrodefende-1770820535.html

"Ростех" создал средство защиты от агрессивных животных, не наносящее вреда

"Ростех" создал средство защиты от агрессивных животных, не наносящее вреда - РИА Новости, 03.02.2022

"Ростех" создал средство защиты от агрессивных животных, не наносящее вреда

Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") создал новое портативное средство защиты от агрессивных животных Pyrodefende, которое позволяет отогнать зверя с... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T11:38

2022-02-03T11:38

2022-02-03T12:06

технологии

игорь насенков

россия

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

технодинамика

ростех

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/20/1521092094_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a4a11245d09cf77f23208329cd4f3c40.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") создал новое портативное средство защиты от агрессивных животных Pyrodefende, которое позволяет отогнать зверя с помощью световой вспышки и звукового хлопка, не нанося ему вред, говорится в сообщении госкорпорации."По последним данным Минприроды, в России насчитывается более полумиллиона бродячих собак. Разработанное НИИ прикладной химии устройство эффективно пресекает проявление агрессии со стороны диких животных. Pyrodefender уже поступил в продажу. ... Поскольку устройство не является оружием, то его приобретение не требует лицензии и разрешения на хранение", – прокомментировал гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.В "Ростехе" рассказали, что средство защиты Pyrodefender состоит из двух электрических батарей для системы инициирования и двух типов картриджей – светошумового и сигнального. Корпус изделия с пистолетной рукоятью оснащен предохранителем и индикатором заряда батареи. При срабатывании картриджа образуется световая вспышка и звуковой хлопок до 140 Дб, которые способны отогнать агрессивное животное. При этом устройство абсолютно безопасно и не способно причинить реальный вред.Вес устройства составляет 95 граммов. "Благодаря этому его можно положить в карман одежды, портфель или сумку, при этом кнопочный предохранитель исключит случайный "выстрел" при случайном нажатии на спусковую клавишу", - уточнили в госкорпорации.

https://ria.ru/20211115/checkmate-1759087895.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, игорь насенков, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), технодинамика, ростех, общество