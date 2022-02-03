https://ria.ru/20220203/pyrodefende-1770820535.html
"Ростех" создал средство защиты от агрессивных животных, не наносящее вреда
"Ростех" создал средство защиты от агрессивных животных, не наносящее вреда - РИА Новости, 03.02.2022
"Ростех" создал средство защиты от агрессивных животных, не наносящее вреда
Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") создал новое портативное средство защиты от агрессивных животных Pyrodefende, которое позволяет отогнать зверя с... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T11:38
2022-02-03T11:38
2022-02-03T12:06
технологии
игорь насенков
россия
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
технодинамика
ростех
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Холдинг "Технодинамика" (входит в "Ростех") создал новое портативное средство защиты от агрессивных животных Pyrodefende, которое позволяет отогнать зверя с помощью световой вспышки и звукового хлопка, не нанося ему вред, говорится в сообщении госкорпорации."По последним данным Минприроды, в России насчитывается более полумиллиона бродячих собак. Разработанное НИИ прикладной химии устройство эффективно пресекает проявление агрессии со стороны диких животных. Pyrodefender уже поступил в продажу. ... Поскольку устройство не является оружием, то его приобретение не требует лицензии и разрешения на хранение", – прокомментировал гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.В "Ростехе" рассказали, что средство защиты Pyrodefender состоит из двух электрических батарей для системы инициирования и двух типов картриджей – светошумового и сигнального. Корпус изделия с пистолетной рукоятью оснащен предохранителем и индикатором заряда батареи. При срабатывании картриджа образуется световая вспышка и звуковой хлопок до 140 Дб, которые способны отогнать агрессивное животное. При этом устройство абсолютно безопасно и не способно причинить реальный вред.Вес устройства составляет 95 граммов. "Благодаря этому его можно положить в карман одежды, портфель или сумку, при этом кнопочный предохранитель исключит случайный "выстрел" при случайном нажатии на спусковую клавишу", - уточнили в госкорпорации.
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технологии, игорь насенков, россия, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), технодинамика, ростех, общество
11:38 03.02.2022 (обновлено: 12:06 03.02.2022)
"Ростех" создал средство защиты от агрессивных животных, не наносящее вреда
"Ростех" создал средство защиты от агрессивных животных Pyrodefende, не наносящее им вреда