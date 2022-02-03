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Путин: решение в ЕС по атомной энергетике принято под давлением Франции
Путин: решение в ЕС по атомной энергетике принято под давлением Франции - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: решение в ЕС по атомной энергетике принято под давлением Франции
Решение Европейской комиссии о включении атомной энергетики и природного газа в "Зеленую таксономию ЕС" принято под давлением французских партнеров, сообщил... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T19:26
2022-02-03T19:26
экономика
владимир путин
франция
германия
европа
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решение Европейской комиссии о включении атомной энергетики и природного газа в "Зеленую таксономию ЕС" принято под давлением французских партнеров, сообщил Путин на встрече с членами "Деловой России"."Что касается атомной промышленности, то в ЕС не включают, а уже практически включили в этот перечень. Решение там принято уже под давлением наших французских партнеров ", - сказал Путин говоря о включении газа и атомной энергетики в классификацию экологически устойчивых видов деятельности для инвесторов.
https://ria.ru/20220203/evropa-1770710982.html
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экономика, владимир путин, франция, германия, европа
19:26 03.02.2022
 
Путин: решение в ЕС по атомной энергетике принято под давлением Франции

Путин: решение в ЕС по атомной энергетике принято под давлением французских партнеров

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решение Европейской комиссии о включении атомной энергетики и природного газа в "Зеленую таксономию ЕС" принято под давлением французских партнеров, сообщил Путин на встрече с членами "Деловой России".
"Что касается атомной промышленности, то в ЕС не включают, а уже практически включили в этот перечень. Решение там принято уже под давлением наших французских партнеров ", - сказал Путин говоря о включении газа и атомной энергетики в классификацию экологически устойчивых видов деятельности для инвесторов.
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
08:00
Европа готова и дальше назло России морозить уши
 
ЭкономикаВладимир ПутинФранцияГерманияЕвропа
 
 
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