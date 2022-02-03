https://ria.ru/20220203/putin-1770947204.html

Путин: решение в ЕС по атомной энергетике принято под давлением Франции

Путин: решение в ЕС по атомной энергетике принято под давлением Франции - РИА Новости, 03.02.2022

Путин: решение в ЕС по атомной энергетике принято под давлением Франции

Решение Европейской комиссии о включении атомной энергетики и природного газа в "Зеленую таксономию ЕС" принято под давлением французских партнеров, сообщил... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:26

2022-02-03T19:26

2022-02-03T19:26

экономика

владимир путин

франция

германия

европа

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Решение Европейской комиссии о включении атомной энергетики и природного газа в "Зеленую таксономию ЕС" принято под давлением французских партнеров, сообщил Путин на встрече с членами "Деловой России"."Что касается атомной промышленности, то в ЕС не включают, а уже практически включили в этот перечень. Решение там принято уже под давлением наших французских партнеров ", - сказал Путин говоря о включении газа и атомной энергетики в классификацию экологически устойчивых видов деятельности для инвесторов.

https://ria.ru/20220203/evropa-1770710982.html

франция

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экономика, владимир путин, франция, германия, европа