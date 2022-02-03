Путин рассказал о жалобе инвесторов на действия региональных властей
Президент России Путин рассказал о жалобе инвесторов на действия региональных властей
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание Государственного Совета РФ и президентского Совета по науке и образованию
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями "Деловой России" рассказал о жалобе инвесторов, поступившей ему по почте, на действия региональных властей, которые обещали одно, но затем изменили решение.
"Подтверждаю, что сейчас было сказано Андреем Рэмовичем (Белоусовым). Вчера в почте тоже одна из бумаг — жалоба на действия региональных властей именно такого рода: обещали одно, а потом тут же изменили своё мнение и по сути подводят к тому, что потенциальный инвестор должен заплатить ещё и посреднику. Поэтому я поддерживаю, что было сказано", — сказал Путин на встрече с членами "Деловой России" после выступления первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказавшего о слабой работе в регионах механизмов налогового стимулирования инвестиционной деятельности и внедрении регионального инвестиционного стандарта.
По словам Белоусова, сейчас можно предоставлять любые налоговые вычеты, но они не будут работать, если инвестор знает, что сегодня ему обещали построить дорогу, а завтра планы у субъекта РФ поменялись и дорога построена не будет. Первый вице-премьер отметил, что поэтому сейчас отрабатывается механизм регионального инвестиционного стандарта, внедрение которого создаст условие для эффективности применения налогового вычета.