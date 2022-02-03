https://ria.ru/20220203/putin-1770944752.html

Путин рассказал о жалобе инвесторов на действия региональных властей

Путин рассказал о жалобе инвесторов на действия региональных властей - РИА Новости, 03.02.2022

Путин рассказал о жалобе инвесторов на действия региональных властей

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями "Деловой России" рассказал о жалобе инвесторов, поступившей ему по почте, на действия региональных... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:16

2022-02-03T19:16

2022-02-03T19:16

экономика

россия

деловая россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями "Деловой России" рассказал о жалобе инвесторов, поступившей ему по почте, на действия региональных властей, которые обещали одно, но затем изменили решение."Подтверждаю, что сейчас было сказано Андреем Рэмовичем (Белоусовым). Вчера в почте тоже одна из бумаг — жалоба на действия региональных властей именно такого рода: обещали одно, а потом тут же изменили своё мнение и по сути подводят к тому, что потенциальный инвестор должен заплатить ещё и посреднику. Поэтому я поддерживаю, что было сказано", — сказал Путин на встрече с членами "Деловой России" после выступления первого вице-премьера Андрея Белоусова, рассказавшего о слабой работе в регионах механизмов налогового стимулирования инвестиционной деятельности и внедрении регионального инвестиционного стандарта.По словам Белоусова, сейчас можно предоставлять любые налоговые вычеты, но они не будут работать, если инвестор знает, что сегодня ему обещали построить дорогу, а завтра планы у субъекта РФ поменялись и дорога построена не будет. Первый вице-премьер отметил, что поэтому сейчас отрабатывается механизм регионального инвестиционного стандарта, внедрение которого создаст условие для эффективности применения налогового вычета.

https://ria.ru/20220203/putin-1770937307.html

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экономика, россия, деловая россия, владимир путин