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Путин призвал улучшить поддержку инвестиционной деятельности в регионах
Путин призвал улучшить поддержку инвестиционной деятельности в регионах - РИА Новости, 03.02.2022
Путин призвал улучшить поддержку инвестиционной деятельности в регионах
Инструменты поддержки инвестиционной деятельности в регионах РФ надо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:38
2022-02-03T19:03
экономика
деловая россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Инструменты поддержки инвестиционной деятельности в регионах РФ надо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин."То, что нам нужно совершенствовать инструменты поддержки инвестиционной деятельности в регионах, это абсолютно верно", - сказал он на встрече с членами "Деловой России".Он также отметил, что надо посмотреть, как работают уже принятые решения. В частности, говоря об инвестиционных налоговых кредитах, Путин отметил, что они работают, но, может быть, "они не работают так, как нам бы хотелось"."Из 5 миллиардов, предусмотренных правительством на поддержку этого инструмента, в прошлом году, по-моему, 800 миллионов было только истрачено, направлено. Этого явно недостаточно", - заметил Путин.Что касается инвестиционных налоговых кредитов, то за предыдущие годы был объем в районе 130 миллиардов долларов, "и в целом это ресурс хороший", заметил Путин."Но если вы считаете, что критерии должны быть расширены для применения этой меры поддержки, то в принципе, конечно, над этим можно подумать", - добавил он.
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экономика, деловая россия, владимир путин
18:38 03.02.2022 (обновлено: 19:03 03.02.2022)
 
Путин призвал улучшить поддержку инвестиционной деятельности в регионах

Президент Путин призвал совершенствовать поддержку инвестиционной деятельности в регионах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Инструменты поддержки инвестиционной деятельности в регионах РФ надо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин.
"То, что нам нужно совершенствовать инструменты поддержки инвестиционной деятельности в регионах, это абсолютно верно", - сказал он на встрече с членами "Деловой России".
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Он также отметил, что надо посмотреть, как работают уже принятые решения. В частности, говоря об инвестиционных налоговых кредитах, Путин отметил, что они работают, но, может быть, "они не работают так, как нам бы хотелось".
"Из 5 миллиардов, предусмотренных правительством на поддержку этого инструмента, в прошлом году, по-моему, 800 миллионов было только истрачено, направлено. Этого явно недостаточно", - заметил Путин.
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Что касается инвестиционных налоговых кредитов, то за предыдущие годы был объем в районе 130 миллиардов долларов, "и в целом это ресурс хороший", заметил Путин.
"Но если вы считаете, что критерии должны быть расширены для применения этой меры поддержки, то в принципе, конечно, над этим можно подумать", - добавил он.
 
ЭкономикаДеловая РоссияВладимир Путин
 
 
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