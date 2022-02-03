https://ria.ru/20220203/putin-1770937307.html

Путин призвал улучшить поддержку инвестиционной деятельности в регионах

Путин призвал улучшить поддержку инвестиционной деятельности в регионах - РИА Новости, 03.02.2022

Путин призвал улучшить поддержку инвестиционной деятельности в регионах

Инструменты поддержки инвестиционной деятельности в регионах РФ надо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T18:38

2022-02-03T18:38

2022-02-03T19:03

экономика

деловая россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Инструменты поддержки инвестиционной деятельности в регионах РФ надо совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин."То, что нам нужно совершенствовать инструменты поддержки инвестиционной деятельности в регионах, это абсолютно верно", - сказал он на встрече с членами "Деловой России".Он также отметил, что надо посмотреть, как работают уже принятые решения. В частности, говоря об инвестиционных налоговых кредитах, Путин отметил, что они работают, но, может быть, "они не работают так, как нам бы хотелось"."Из 5 миллиардов, предусмотренных правительством на поддержку этого инструмента, в прошлом году, по-моему, 800 миллионов было только истрачено, направлено. Этого явно недостаточно", - заметил Путин.Что касается инвестиционных налоговых кредитов, то за предыдущие годы был объем в районе 130 миллиардов долларов, "и в целом это ресурс хороший", заметил Путин."Но если вы считаете, что критерии должны быть расширены для применения этой меры поддержки, то в принципе, конечно, над этим можно подумать", - добавил он.

https://ria.ru/20220201/obrazovanie-1770421992.html

https://ria.ru/20220106/investitsii-1766700054.html

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экономика, деловая россия, владимир путин