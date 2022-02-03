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Путин заявил о совпадении позиций России и Аргентины по многим вопросам
Путин заявил о совпадении позиций России и Аргентины по многим вопросам - РИА Новости, 03.02.2022
Путин заявил о совпадении позиций России и Аргентины по многим вопросам
Позиции России и Аргентины близки или совпадают по многим вопросам глобальной и региональной проблематики, страны твердо отстаивают принципы верховенства... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T17:32
2022-02-03T18:25
аргентина
россия
в мире
владимир путин
альберто фернандес
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Позиции России и Аргентины близки или совпадают по многим вопросам глобальной и региональной проблематики, страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг по итогам переговоров с аргентинским лидером Альберто Фернандесом."В ходе обмена мнениями по глобальной и региональной проблематике подтверждено, что по многим вопросам позиции России и Аргентины близки или совпадают. Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела других государства", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220203/rosatom-1770912088.html
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аргентина, россия, в мире, владимир путин, альберто фернандес
17:32 03.02.2022 (обновлено: 18:25 03.02.2022)
 
Путин заявил о совпадении позиций России и Аргентины по многим вопросам

Президент Путин: мнения России и Аргентины совпадают по многим проблемам

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес во время пресс-конференции
Президент России Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Позиции России и Аргентины близки или совпадают по многим вопросам глобальной и региональной проблематики, страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг по итогам переговоров с аргентинским лидером Альберто Фернандесом.
"В ходе обмена мнениями по глобальной и региональной проблематике подтверждено, что по многим вопросам позиции России и Аргентины близки или совпадают. Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела других государства", - сказал Путин.
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АргентинаРоссияВ миреВладимир ПутинАльберто Фернандес
 
 
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