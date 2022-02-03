https://ria.ru/20220203/putin-1770920790.html

Путин заявил о совпадении позиций России и Аргентины по многим вопросам

Путин заявил о совпадении позиций России и Аргентины по многим вопросам - РИА Новости, 03.02.2022

Путин заявил о совпадении позиций России и Аргентины по многим вопросам

Позиции России и Аргентины близки или совпадают по многим вопросам глобальной и региональной проблематики, страны твердо отстаивают принципы верховенства... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T17:32

2022-02-03T17:32

2022-02-03T18:25

аргентина

россия

в мире

владимир путин

альберто фернандес

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Позиции России и Аргентины близки или совпадают по многим вопросам глобальной и региональной проблематики, страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг по итогам переговоров с аргентинским лидером Альберто Фернандесом."В ходе обмена мнениями по глобальной и региональной проблематике подтверждено, что по многим вопросам позиции России и Аргентины близки или совпадают. Наши страны твердо отстаивают принципы верховенства международного права, суверенитета, независимости и невмешательства во внутренние дела других государства", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220203/rosatom-1770912088.html

аргентина

россия

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аргентина, россия, в мире, владимир путин, альберто фернандес