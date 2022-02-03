https://ria.ru/20220203/putin-1770852196.html

Путин в четверг проведет международный телефонный разговор

Путин в четверг проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 03.02.2022

Путин в четверг проведет международный телефонный разговор

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сегодняшнем международном телефонном разговоре президента России Владимира Путина, заявил, что Кремль... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T13:25

2022-02-03T13:25

2022-02-03T13:25

политика

в мире

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сегодняшнем международном телефонном разговоре президента России Владимира Путина, заявил, что Кремль предпочитает не анонсировать, с кем будет разговор."Мы предпочитаем их не анонсировать, потому что графики у всех подвижные, сейчас время беспокойное, они могут переноситься на какое-то время, из этого потом вырастает целая теория заговоров и так далее. Мы последовательно не анонсируем, а даём информацию потом", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220203/bezopasnost-1770846421.html

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политика, в мире, дмитрий песков, владимир путин