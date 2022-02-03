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Путин в четверг проведет международный телефонный разговор
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор - РИА Новости, 03.02.2022
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сегодняшнем международном телефонном разговоре президента России Владимира Путина, заявил, что Кремль... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T13:25
2022-02-03T13:25
политика
в мире
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сегодняшнем международном телефонном разговоре президента России Владимира Путина, заявил, что Кремль предпочитает не анонсировать, с кем будет разговор."Мы предпочитаем их не анонсировать, потому что графики у всех подвижные, сейчас время беспокойное, они могут переноситься на какое-то время, из этого потом вырастает целая теория заговоров и так далее. Мы последовательно не анонсируем, а даём информацию потом", - сказал Песков.
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политика, в мире, дмитрий песков, владимир путин
13:25 03.02.2022
 
Путин в четверг проведет международный телефонный разговор

Пресс-секретарь Песков: Путин в четверг проведет международный телефонный разговор

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сегодняшнем международном телефонном разговоре президента России Владимира Путина, заявил, что Кремль предпочитает не анонсировать, с кем будет разговор.
"Мы предпочитаем их не анонсировать, потому что графики у всех подвижные, сейчас время беспокойное, они могут переноситься на какое-то время, из этого потом вырастает целая теория заговоров и так далее. Мы последовательно не анонсируем, а даём информацию потом", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
13:07
В Кремле прокомментировали переговоры по безопасности с Макроном и Шольцем
 
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