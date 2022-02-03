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Песков удивился вопросу журналиста, боится ли Путин Кадырова
Песков удивился вопросу журналиста, боится ли Путин Кадырова - РИА Новости, 03.02.2022
Песков удивился вопросу журналиста, боится ли Путин Кадырова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с недоумением воспринял вопрос журналиста, о том, боится ли Владимир Путин главы Чечни Рамзана Кадырова: по словам... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:49
2022-02-03T12:49
2022-02-03T13:01
политика
владимир путин
рамзан кадыров
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с недоумением воспринял вопрос журналиста, о том, боится ли Владимир Путин главы Чечни Рамзана Кадырова: по словам Пескова, непонятно, почему глава государства должен бояться лидера российского региона."Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос", - сказал Песков во время общения с журналистами в четверг."Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса. И еще раз хочу сказать, что я дал вам информацию о встрече", - добавил Песков.
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политика, владимир путин, рамзан кадыров, дмитрий песков
12:49 03.02.2022 (обновлено: 13:01 03.02.2022)
Песков удивился вопросу журналиста, боится ли Путин Кадырова
Пресс-секретарь Путина Песков: непонятно, почему президент должен бояться главы региона