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Песков удивился вопросу журналиста, боится ли Путин Кадырова
Песков удивился вопросу журналиста, боится ли Путин Кадырова - РИА Новости, 03.02.2022
Песков удивился вопросу журналиста, боится ли Путин Кадырова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с недоумением воспринял вопрос журналиста, о том, боится ли Владимир Путин главы Чечни Рамзана Кадырова: по словам... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T12:49
2022-02-03T13:01
политика
владимир путин
рамзан кадыров
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с недоумением воспринял вопрос журналиста, о том, боится ли Владимир Путин главы Чечни Рамзана Кадырова: по словам Пескова, непонятно, почему глава государства должен бояться лидера российского региона."Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос", - сказал Песков во время общения с журналистами в четверг."Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса. И еще раз хочу сказать, что я дал вам информацию о встрече", - добавил Песков.
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политика, владимир путин, рамзан кадыров, дмитрий песков
12:49 03.02.2022 (обновлено: 13:01 03.02.2022)
 
Песков удивился вопросу журналиста, боится ли Путин Кадырова

Пресс-секретарь Путина Песков: непонятно, почему президент должен бояться главы региона

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. 15 июня 2018
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. 15 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи. 15 июня 2018
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с недоумением воспринял вопрос журналиста, о том, боится ли Владимир Путин главы Чечни Рамзана Кадырова: по словам Пескова, непонятно, почему глава государства должен бояться лидера российского региона.
"Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос", - сказал Песков во время общения с журналистами в четверг.
"Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса. И еще раз хочу сказать, что я дал вам информацию о встрече", - добавил Песков.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 11:14
Кадыров заявил, что на месте Путина "давно забрал бы Украину"
 
ПолитикаВладимир ПутинРамзан КадыровДмитрий Песков
 
 
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