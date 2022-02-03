https://ria.ru/20220203/ptsr-1770796140.html
Генпрокурор поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР
Генпрокурор поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР - РИА Новости, 03.02.2022
Генпрокурор поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР
В России проверят медицинские лаборатории и аптеки после публикаций о резком подорожании тестов на коронавирус, говорится в релизе Генпрокуратуры. РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T09:37
2022-02-03T09:37
2022-02-03T13:40
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. В России проверят медицинские лаборатории и аптеки после публикаций о резком подорожании тестов на коронавирус, говорится в релизе Генпрокуратуры."В связи с сообщениями СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций генеральным прокурором Игорем Красновым поручено прокурорам субъектов провести проверки обоснованности стоимости лабораторных исследований методом ПЦР", — сказано в сообщении.Это коснется лабораторий медицинских учреждений и центров, включая частные, также предстоит изучить наценки в аптеках.По выявленным нарушениям примут "исчерпывающие меры прокурорского реагирования", добавляется в публикации.Во вторник с просьбой проконтролировать этот вопрос к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратилась фракция "Единая Россия" в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. В Минздраве переадресовали просьбу в Федеральную антимонопольную службу. В тот же день в Кремле призвали профильные ведомства обратить внимание на тревожные сообщения.
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09:37 03.02.2022 (обновлено: 13:40 03.02.2022)
Генпрокурор поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР
Генпрокурор России Краснов поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID