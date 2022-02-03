https://ria.ru/20220203/protsenko-1770950691.html

Проценко предложил позволить врачам выписывать электронные рецепты

Проценко предложил позволить врачам выписывать электронные рецепты - РИА Новости, 03.02.2022

Проценко предложил позволить врачам выписывать электронные рецепты

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, глава комиссии "Единой России" по здравоохранению Денис Проценко, выступая на заседании форума "Деловая Россия" с... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T19:54

2022-02-03T19:54

2022-02-03T19:54

здоровье - общество

общество

россия

денис проценко

владимир путин

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Главный врач больницы №40 в Коммунарке, глава комиссии "Единой России" по здравоохранению Денис Проценко, выступая на заседании форума "Деловая Россия" с участием президента РФ Владимира Путина, предложил дать возможность врачам осуществлять дистанционный прием пациентов и выписывать электронные рецепты."Но хотелось бы, как врачу, вернуться ко второму решению, которое тоже важно именно сейчас, в период пандемии, в период сверхнагрузок на первичное звено, это использование дистанционных технологии для выписывания рецептов для пациента. Сейчас врач дистанционно может только скоррегировать диагноз, а за рецептом пациентам все равно чаще надо обращаться лично. Поэтому мы предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном, электронном виде осуществлять дистанционный прием пациентов, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты", - сказал Проценко.Он отметил, что практика открытия больничных и их закрытия с помощью телемедицинских технологий уже применяется в Москве. И это решение продиктовано текущей ситуацией и улучшит доступность и качество оказания первичной медпомощи в стране."Сейчас из-за "омикрона" нагрузка на первичное звено амбулаторное медицинской помощи выросла в разы. Мы видим, как наша коллеги - терапевты, фельдшера первичного звена - они просто головы поднять не могут, и в этом аспекте, безусловно, лекарственное обеспечение, переход на электронные рецепты могли бы быть очень важными как для первичной системы здравоохранения, так и для наших пациентов, потому что оказание медицинской помощи без лекарственного обеспечения в этой ситуации невозможно... Я ходатайствовал бы в ближайшее время - не через полгода, а прямо сейчас - поддержать вас о принятии федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сферах цифровых инноваций в Российской Федерации, тем более ряд регионов, в частности Москва, например, к этому технологически давно готова", - добавил Проценко.

https://ria.ru/20220203/retsepty-1770945961.html

https://ria.ru/20210901/bolnichnyy-1748088014.html

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здоровье - общество, общество, россия, денис проценко, владимир путин