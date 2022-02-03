Протасевичу разрешили ходить на работу
Основателю Nexta Протасевичу смягчили условия домашнего ареста, разрешив ходить на работу
© Sputnik / Виктор Толочко
Роман Протасевич. Архивное фото
МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил Sputnik Беларусь, что ему смягчены условия содержания под домашним арестом: разрешено ходить на работу.
Ранее Протасевич сообщал во время стрима на YouTube, что последние семь месяцев провел под домашним арестом, но покинул место, где содержался, и устроился на работу в правозащитный центр.
"Я все также продолжаю находиться под домашним арестом, мне не изменяли меру пресечения, но ее уточнили. Я по-прежнему не могу ходить гулять, не могу, скажем, приглашать к себе гостей или посещать какие-то мероприятия. Просто если раньше моя жизнь состояла из того, что я сижу дома, то сейчас моя жизнь – это дом – работа, дом – работа", - приводит слова Протасевича в четверг агентство Sputnik Беларусь.
В конце мая 2021 года в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Западные страны обвинили Минск в принуждении к посадке самолета под выдуманным предлогом, поскольку в аэропорту был задержан летевший этим бортом основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевич, обвиняемый в том числе в организации беспорядков после президентских выборов 2020 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов.
ИКАО начала расследование инцидента. Протасевич в этот четверг распространил видеозаявление, что готовит иск к авиакомпании Ryanair и готов рассказать ИКАО о возможной причастности белорусской оппозиции к инциденту с экстренной посадкой самолета этой авиакомпании в Минске. Как пояснил Протасевич Sputnik, его претензии к авиакомпании связаны прежде всего c тем, что ее действия привели к тому, что он и другие пассажиры "не попали туда, куда летели".
24 мая 2021, 11:41"Как в кино". Пассажир рейса Ryanair рассказал о посадке в Минске