https://ria.ru/20220203/protasevich-1770888964.html

Протасевич заявил о подготовке иска к Ryanair

Протасевич заявил о подготовке иска к Ryanair - РИА Новости, 03.02.2022

Протасевич заявил о подготовке иска к Ryanair

Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что готовит иск к авиакомпании Ryanair и готов... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:49

2022-02-03T15:49

2022-02-03T16:36

роман протасевич

белоруссия

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международная организация гражданской авиации

евросоюз

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МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что готовит иск к авиакомпании Ryanair и готов рассказать ИКАО о возможной причастности оппозиции к инциденту с экстренной посадкой самолета этой авиакомпании в Минске."Не буду на данный момент раскрывать всех подробностей, но я планирую подать иск к авиакомпании Ryanair и также призываю подать подобный иск всех пассажиров, которые находились на борту этого рейса. Над иском работает команда юристов. Как только все будет подготовлено, я о нем дополнительно публично сообщу", - сказал Протасевич в своем видеообращении, размещенном в YouTube.Он добавил, что рассчитывает, что члены совета ИКАО также ознакомятся с его исковым заявлением."Я готов предоставить задокументированные доказательства всех своих слов. И эти же доказательства готовы предоставить официальные органы Республики Беларусь", - сказал Протасевич.При этом он заявил в своем обращении, что к экстренной посадке в мае прошлого года в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair и, соответственно, задержанию самого Протасевича могут быть причастны его бывшие соратники по оппозиции, находящиеся сейчас на территории ЕС, и близкая к белорусской оппозиции хакерская группировка "Кибер-партизаны"."Считаю, что основными лицами, причастными к отправке сообщения о лжеминировании (самолета Ryanair – ред.) являются следующие граждане Беларуси, которые на данный момент проживают на территории Европейского Союза: Францишек Вячорка, Ян Рудик, Даниил Богданович, а также неизвестные мне представители хакерских группировок под названием "Кибер-партизаны", - сказал Протасевич. По его словам, есть ряд совпадений, которые заставляют его думать о том, что инцидент с Ryanair в Минске "был инспирирован моими бывшими коллегами".В частности, он рассказал, что Рудик и Богданович имели тесные связи с хакерской группировкой "Кибер-партизаны", которая занималась взломами белорусских государственных сайтов и компьютерных систем, акциями по блокировке сайтов и аккаунтов в соцсетях различных госорганов и госкомпаний, а также отправкой сообщений о лжеминировании объектов в Белоруссии. При этом, по словам Протасевича, он имел личные конфликты, в частности, из-за своего мнения о невозможности возобновления протестов оппозиции в Белоруссии, с Богдановичем, который является менеджером ряда оппозиционных Telegram-каналов и близок к офису экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, и Вячоркой, советником Тихановской. Протасевич заявил, что его планировали сместить с должности главреда Telegram-каналов группы Nexta, в том числе публиковавших планы протестов в Белоруссии, и заменить Рудиком.При этом Протасевич обратил внимание, что в тот период, когда имел место инцидент с Ryanair, оппозиция за рубежом длительно обсуждала возможность возращения в Белоруссию кого-то из оппозиционных лидеров, чтобы придать импульс новой волне протестов. По его словам, даже в начале мая прошлого года приобретались билеты на рейс в Минск, но в итоге желающих вернуться не нашлось.В конце мая 2021 года в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании экстренно приземлился самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Западные страны обвинили Минск в принуждении к посадке самолета под выдуманным предлогом, поскольку в аэропорту был задержан летевший этим бортом основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Протасевич, обвиняемый в том числе в организации беспорядков после президентских выборов 2020 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. После инцидента некоторые авиакомпании стали обходить стороной воздушное пространство Белоруссии. Евросоюз запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков своего воздушного пространства и аэропортов. ИКАО начала расследование инцидента.

https://ria.ru/20220201/ikao-1770405387.html

https://ria.ru/20220121/ikao-1768904543.html

https://ria.ru/20220201/belorussiya-1770526310.html

белоруссия

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роман протасевич, белоруссия, минск, youtube, ryanair, в мире, международная организация гражданской авиации, евросоюз