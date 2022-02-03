18:00 03.02.2022 (обновлено: 18:06 03.02.2022)
В Приозерске Ленобласти модернизируют причальный комплекс
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. В Приозерске Ленинградской области модернизирует причальный комплекс, который станет частью туристического кластера города, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
"Сегодня основной туристический поток в Валаамский монастырь проходит через города Приозерск в Ленинградской области и Сортавала в Республике Карелия. Ежегодно обитель посещают около 150 тысяч человек, но существующие причалы уже не справляются с нагрузкой. Монастырь обратился к правительству региона с инициативой по расширению действующего объекта в Приозерске. Мы готовы оказать содействие. В перспективе создание такого комплекса значительно повысит туристическую привлекательность как самого города, так и Ленинградской области в целом", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Ранее градостроительный совет согласовал проект Генерального плана Приозерского поселения. Документ предусматривает развитие и благоустройство исторического центра Приозерска с реставрацией объектов культурного наследия и строительством новых объектов обслуживания.
"Так, в Правобережном районе появятся новые крупные зоны рекреации, будет проведено благоустройство набережной реки Вуокса. Появятся новые спортивные сооружения и оздоровительные объекты регионального значения. Крупные обслуживающие комплексы появятся на въездах в город. Отдельное внимание уделено развитию транспортной инфраструктуры: формированию системы новых кольцевых и ортогональных магистралей, расширению существующих дорог, строительству обхода Приозерска с мостовым переходом через реку Вуокса", – добавили в пресс-службе.