Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220203/priozersk-1770921630.html
В Приозерске Ленобласти модернизируют причальный комплекс
В Приозерске Ленобласти модернизируют причальный комплекс - РИА Новости, 03.02.2022
В Приозерске Ленобласти модернизируют причальный комплекс
В Приозерске Ленинградской области модернизирует причальный комплекс, который станет частью туристического кластера города, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T18:00
2022-02-03T18:06
ленинградская область
александр дрозденко
приозерск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770927815_0:132:3089:1870_1920x0_80_0_0_d84b79f535088496a038958aef70cf48.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. В Приозерске Ленинградской области модернизирует причальный комплекс, который станет частью туристического кластера города, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации."Сегодня основной туристический поток в Валаамский монастырь проходит через города Приозерск в Ленинградской области и Сортавала в Республике Карелия. Ежегодно обитель посещают около 150 тысяч человек, но существующие причалы уже не справляются с нагрузкой. Монастырь обратился к правительству региона с инициативой по расширению действующего объекта в Приозерске. Мы готовы оказать содействие. В перспективе создание такого комплекса значительно повысит туристическую привлекательность как самого города, так и Ленинградской области в целом", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.Ранее градостроительный совет согласовал проект Генерального плана Приозерского поселения. Документ предусматривает развитие и благоустройство исторического центра Приозерска с реставрацией объектов культурного наследия и строительством новых объектов обслуживания."Так, в Правобережном районе появятся новые крупные зоны рекреации, будет проведено благоустройство набережной реки Вуокса. Появятся новые спортивные сооружения и оздоровительные объекты регионального значения. Крупные обслуживающие комплексы появятся на въездах в город. Отдельное внимание уделено развитию транспортной инфраструктуры: формированию системы новых кольцевых и ортогональных магистралей, расширению существующих дорог, строительству обхода Приозерска с мостовым переходом через реку Вуокса", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220203/marshrut-1770897549.html
приозерск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770927815_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_d252e1d0d84494d60dd7db89fe42df98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко, приозерск
18:00 03.02.2022 (обновлено: 18:06 03.02.2022)
 

В Приозерске Ленобласти модернизируют причальный комплекс

© РИА Новости / Рудольф Кучеров / Перейти в фотобанкКрепость Корела в городе Приозерск
Крепость Корела в городе Приозерск - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Рудольф Кучеров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — РИА Новости. В Приозерске Ленинградской области модернизирует причальный комплекс, который станет частью туристического кластера города, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
"Сегодня основной туристический поток в Валаамский монастырь проходит через города Приозерск в Ленинградской области и Сортавала в Республике Карелия. Ежегодно обитель посещают около 150 тысяч человек, но существующие причалы уже не справляются с нагрузкой. Монастырь обратился к правительству региона с инициативой по расширению действующего объекта в Приозерске. Мы готовы оказать содействие. В перспективе создание такого комплекса значительно повысит туристическую привлекательность как самого города, так и Ленинградской области в целом", — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Памятник-бюст Петру I в Новой Ладоге - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
16:22Ленинградская область
В Ленобласти открыли туристический маршрут Петра I
Ранее градостроительный совет согласовал проект Генерального плана Приозерского поселения. Документ предусматривает развитие и благоустройство исторического центра Приозерска с реставрацией объектов культурного наследия и строительством новых объектов обслуживания.
"Так, в Правобережном районе появятся новые крупные зоны рекреации, будет проведено благоустройство набережной реки Вуокса. Появятся новые спортивные сооружения и оздоровительные объекты регионального значения. Крупные обслуживающие комплексы появятся на въездах в город. Отдельное внимание уделено развитию транспортной инфраструктуры: формированию системы новых кольцевых и ортогональных магистралей, расширению существующих дорог, строительству обхода Приозерска с мостовым переходом через реку Вуокса", – добавили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоПриозерск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала