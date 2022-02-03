07:02 03.02.2022 (обновлено: 13:24 03.02.2022)
Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие
Глава МИД ДНР Никонорова: Киев применил в Донбассе западное оружие при обстреле в Еленовке
© REUTERS / Ukrainian Ground ForcesАмериканский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США
ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Украина уже применила в Донбассе западное оружие, заявила в интервью РИА Новости глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, полпред в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова.
"Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибра 60 миллиметров — это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла", — сказала она.
Киев стягивает к линии соприкосновения все больше полученных вооружений, а это приводит к новым обстрелам, добавила министр. По ее словам, так Запад воодушевляет украинскую сторону на агрессию.
"Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе", — считает Никонорова.
Она призвала страны — гаранты Минских соглашений пресечь поставки и принудить Украину к выполнению договоренностей.
Она призвала страны — гаранты Минских соглашений пресечь поставки и принудить Украину к выполнению договоренностей.
Страны НАТО во главе с США с 2014 года поставляют Украине оружие и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния и Эстония.
Так, США направили на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Кроме того, Киев и Лондон планируют совместное строительство военных кораблей, а также двух баз украинских ВМС.
Украинский вопрос
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.