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https://ria.ru/20220203/primenenie-1770784210.html
Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие
Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие - РИА Новости, 03.02.2022
Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие
Украина уже применила в Донбассе западное оружие, заявила в интервью РИА Новости глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, полпред в... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T07:02
2022-02-03T13:24
в мире
нато
украина
сша
днр
россия
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ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Украина уже применила в Донбассе западное оружие, заявила в интервью РИА Новости глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, полпред в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова.Киев стягивает к линии соприкосновения все больше полученных вооружений, а это приводит к новым обстрелам, добавила министр. По ее словам, так Запад воодушевляет украинскую сторону на агрессию."Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе", — считает Никонорова.Она призвала страны — гаранты Минских соглашений пресечь поставки и принудить Украину к выполнению договоренностей.Страны НАТО во главе с США с 2014 года поставляют Украине оружие и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния и Эстония.Так, США направили на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Кроме того, Киев и Лондон планируют совместное строительство военных кораблей, а также двух баз украинских ВМС.Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220203/predlozhenie-1770774502.html
https://ria.ru/20220202/pomosch-1770759852.html
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в мире, нато, украина, сша, днр, россия
07:02 03.02.2022 (обновлено: 13:24 03.02.2022)
 
Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие

Глава МИД ДНР Никонорова: Киев применил в Донбассе западное оружие при обстреле в Еленовке

© REUTERS / Ukrainian Ground ForcesАмериканский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Ground Forces
Американский инструктор обучает украинского военного работе с гранатометом M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D), поставленным из США
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Украина уже применила в Донбассе западное оружие, заявила в интервью РИА Новости глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, полпред в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова.

"Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибра 60 миллиметров — это натовский стандарт. Раньше такого калибра Украина не применяла", — сказала она.

Киев стягивает к линии соприкосновения все больше полученных вооружений, а это приводит к новым обстрелам, добавила министр. По ее словам, так Запад воодушевляет украинскую сторону на агрессию.
"Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе", — считает Никонорова.

Она призвала страны — гаранты Минских соглашений пресечь поставки и принудить Украину к выполнению договоренностей.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
02:56
Американцы предложили Украине отправить ее войска в США
Страны НАТО во главе с США с 2014 года поставляют Украине оружие и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния и Эстония.
Так, США направили на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Кроме того, Киев и Лондон планируют совместное строительство военных кораблей, а также двух баз украинских ВМС.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
Вчера, 21:50
США и Украина обсуждают предоставление нового пакета помощи, заявила Псаки

Украинский вопрос

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Читайте полный текст интервью >>
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
05:18
Посольство России назвало главную задачу США в отношениях с Украиной
 
В миреНАТОУкраинаСШАДНРРоссия
 
 
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