https://ria.ru/20220203/primenenie-1770784210.html

Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие

Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие - РИА Новости, 03.02.2022

Глава МИД ДНР заявила, что Киев уже применил в Донбассе западное оружие

Украина уже применила в Донбассе западное оружие, заявила в интервью РИА Новости глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, полпред в... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T07:02

2022-02-03T07:02

2022-02-03T13:24

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ДОНЕЦК, 3 фев — РИА Новости. Украина уже применила в Донбассе западное оружие, заявила в интервью РИА Новости глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, полпред в контактной группе по урегулированию конфликта Наталья Никонорова.Киев стягивает к линии соприкосновения все больше полученных вооружений, а это приводит к новым обстрелам, добавила министр. По ее словам, так Запад воодушевляет украинскую сторону на агрессию."Украина накачивается сейчас вооружением, инструкторами, военными, которые совершенно точно не будут просто растворяться в воздухе", — считает Никонорова.Она призвала страны — гаранты Минских соглашений пресечь поставки и принудить Украину к выполнению договоренностей.Страны НАТО во главе с США с 2014 года поставляют Украине оружие и тренируют ее военных, что прямо нарушает Минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния и Эстония.Так, США направили на Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания — противотанковые гранатометы NLAW, Турция — ударные беспилотники Bayraktar TB2. Кроме того, Киев и Лондон планируют совместное строительство военных кораблей, а также двух баз украинских ВМС.Украинский вопросВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220203/predlozhenie-1770774502.html

https://ria.ru/20220202/pomosch-1770759852.html

https://ria.ru/20220203/deystviya-1770780032.html

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в мире, нато, украина, сша, днр, россия