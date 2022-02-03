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Американцы выдвинули Украине интересное предложение
Американцы предложили Украине отправить ее войска в США - РИА Новости, 03.02.2022
Американцы выдвинули Украине интересное предложение
Читатели американской газеты The Wall Street Journal негативно отреагировали на планы официального Вашингтона направить дополнительные войска в Европу на фоне... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:56
2022-02-03T02:56
2022-02-03T11:59
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Читатели американской газеты The Wall Street Journal негативно отреагировали на планы официального Вашингтона направить дополнительные войска в Европу на фоне эскалации кризиса на Украине. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.Пентагон накануне объявил о переброске дополнительных американских сил в Польшу, Румынию и Германию на фоне эскалации кризиса вокруг Украины."А почему бы Украине не отправить солдат на защиту нашей (американской. — Прим. ред.) границы с Мексикой?", — задался вопросом David Anderson."Классика жанра: рейтинги падают, повестка дня рухнула ниже плинтуса, выборы не сулят ничего хорошего — а давайте-ка начнем войнушку", — отметил REED RIDS."Белый дом же уже даже завел целую собаку, а потом и кошку – лишь бы поднять свои рейтинги. Не помогло. Так что теперь зарубежная авантюра неизбежна", — поддержал предыдущего комментатора ROBERT STUPP."Америка просто не учится на ошибках истории. Вот и обречена повторять их снова и снова", — констатировал Lyndon Bradish."Смахивает на ненужную провокацию", — резюмировал Brian Knoll.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину, на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, европа, украина, в мире
02:56 03.02.2022 (обновлено: 11:59 03.02.2022)
Американцы предложили Украине отправить ее войска в США
Читатели WSJ раскритиковали решение Пентагона отправить американские войска в Европу
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости.
Читатели американской газеты The Wall Street Journal негативно отреагировали
на планы официального Вашингтона направить дополнительные войска в Европу на фоне эскалации кризиса на Украине. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
Пентагон
накануне объявил о переброске дополнительных американских сил в Польшу, Румынию и Германию на фоне эскалации кризиса вокруг Украины
.
"А почему бы Украине не отправить солдат на защиту нашей (американской. — Прим. ред.) границы с Мексикой?", — задался вопросом David Anderson.
"Классика жанра: рейтинги падают, повестка дня рухнула ниже плинтуса, выборы не сулят ничего хорошего — а давайте-ка начнем войнушку", — отметил REED RIDS.
"Белый дом же уже даже завел целую собаку, а потом и кошку – лишь бы поднять свои рейтинги. Не помогло. Так что теперь зарубежная авантюра неизбежна", — поддержал предыдущего комментатора ROBERT STUPP.
"Америка просто не учится на ошибках истории. Вот и обречена повторять их снова и снова", — констатировал Lyndon Bradish.
"Смахивает на ненужную провокацию", — резюмировал Brian Knoll.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину, на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>