https://ria.ru/20220203/predlog-1770966090.html

Пентагон обвинил Россию в подготовке к "вторжению" на Украину

Пентагон обвинил Россию в подготовке к "вторжению" на Украину - РИА Новости, 03.02.2022

Пентагон обвинил Россию в подготовке к "вторжению" на Украину

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США располагают информацией о якобы планах России использовать "в качестве предлога для вторжения на... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T21:22

2022-02-03T21:22

2022-02-03T21:41

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ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США располагают информацией о якобы планах России использовать "в качестве предлога для вторжения на Украину" фейковое видео, которое, по мнению Штатов, запечатлело бы инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или русскоязычных.Подтвердив на брифинге публикации местной прессы, Кирби также не представил никаких доказательств существования такого российского плана и не раскрыл, как были получены подобные сведения."У нас есть информация, что русские, вероятно, хотят сфабриковать предлог для вторжения... Один из вариантов заключается в том, что российское правительство, как мы считаем, планирует инсценировать фейковую атаку со стороны украинских военных или разведывательных сил против суверенной российской территории или против русскоязычного населения, чтобы оправдать свои действия", - сказал Кирби."Мы считаем, что Россия может выпустить очень графическое пропагандистское видео, на котором были бы запечатлены трупы и актеры, играющие роль скорбящих людей, разрушенные постройки, а также военное снаряжение, которое есть у Украины или Запада", - добавил он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов.

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

https://ria.ru/20220203/ukraina-1770947391.html

https://ria.ru/20220202/minsk-1770633810.html

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россия

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в мире, сша, пентагон, россия, нато, москва, украина, ситуация в днр и лнр