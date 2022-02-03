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Правила работы "одного окна" для экспортеров закрепили постановлением
Правила работы "одного окна" для экспортеров закрепили постановлением - РИА Новости, 03.02.2022
Правила работы "одного окна" для экспортеров закрепили постановлением
Правительство Российской Федерации приняло постановление "О порядке функционирования информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности",... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T16:22
2022-02-03T16:22
2022-02-03T16:21
экономика
технологии
российский экспортный центр (рэц)
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правительство Российской Федерации приняло постановление "О порядке функционирования информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности", разработанной Российским экспортным центром (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).В РЭЦ пояснили, что это ключевой документ, регулирующий правила работы ИС "Одно окно" (Цифровая платформа "Мой экспорт")."Постановление устанавливает правила взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в электронной форме при получении экспортерами услуг в сфере внешней торговли", - отметили в центре.Одновременно новое постановление правительства закрепляет порядок изменения нормативной базы, регулирующей оказание услуг с использованием ИС "Одно окно", что является необходимой правовой основой для получения экспортером услуг в бесперебойном режиме.Помимо этого, нормы постановления позволяют существенно сократить с 2023 года срок обмена сведениями между информационными системами с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в автоматизированном режиме (с участием человека): с 48 часов до 10 минут - что весьма положительно отразится на динамике получения экспортером государственных услуг.Принятие постановления является очередным шагом на пути оптимизации и цифровизации государственных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, оказываемых с использованием ИС "Одно окно".
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экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, вэб.рф (вэб)
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правительство Российской Федерации приняло постановление "О порядке функционирования информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности", разработанной Российским экспортным центром (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
В РЭЦ пояснили, что это ключевой документ, регулирующий правила работы ИС "Одно окно" (Цифровая платформа "Мой экспорт").
"Постановление устанавливает правила взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти Российской Федерации
, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в электронной форме при получении экспортерами услуг в сфере внешней торговли", - отметили в центре.
"Платформа "Мой экспорт" создана, чтобы решать задачи экспортера с момента возникновения потребности и до полного комплексного решения задачи на всех этапах внешнеэкономической деятельности, а также для того, чтобы упростить взаимодействие с госорганами и сделать процесс быстрым, удобным и прозрачным для всех. Закрепление правил работы всех участников процесса постановлением правительства - важный шаг на пути к реализации главной цели платформы по созданию полноценного "одного окна" экспортера", - сказал вице-президент РЭЦ по реализации проекта "Одно окно" Алексей Михайлик.
Одновременно новое постановление правительства закрепляет порядок изменения нормативной базы, регулирующей оказание услуг с использованием ИС "Одно окно", что является необходимой правовой основой для получения экспортером услуг в бесперебойном режиме.
Помимо этого, нормы постановления позволяют существенно сократить с 2023 года срок обмена сведениями между информационными системами с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в автоматизированном режиме (с участием человека): с 48 часов до 10 минут - что весьма положительно отразится на динамике получения экспортером государственных услуг.
Принятие постановления является очередным шагом на пути оптимизации и цифровизации государственных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, оказываемых с использованием ИС "Одно окно".