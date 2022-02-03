https://ria.ru/20220203/pravila-1770896361.html

Правила работы "одного окна" для экспортеров закрепили постановлением

Правила работы "одного окна" для экспортеров закрепили постановлением - РИА Новости, 03.02.2022

Правила работы "одного окна" для экспортеров закрепили постановлением

Правительство Российской Федерации приняло постановление "О порядке функционирования информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности",... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:22

2022-02-03T16:22

2022-02-03T16:21

экономика

технологии

российский экспортный центр (рэц)

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Правительство Российской Федерации приняло постановление "О порядке функционирования информационной системы "Одно окно" в сфере внешнеторговой деятельности", разработанной Российским экспортным центром (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).В РЭЦ пояснили, что это ключевой документ, регулирующий правила работы ИС "Одно окно" (Цифровая платформа "Мой экспорт")."Постановление устанавливает правила взаимодействия участников внешнеторговой деятельности с органами государственной власти Российской Федерации, органами и агентами валютного контроля и иными организациями в электронной форме при получении экспортерами услуг в сфере внешней торговли", - отметили в центре.Одновременно новое постановление правительства закрепляет порядок изменения нормативной базы, регулирующей оказание услуг с использованием ИС "Одно окно", что является необходимой правовой основой для получения экспортером услуг в бесперебойном режиме.Помимо этого, нормы постановления позволяют существенно сократить с 2023 года срок обмена сведениями между информационными системами с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия в автоматизированном режиме (с участием человека): с 48 часов до 10 минут - что весьма положительно отразится на динамике получения экспортером государственных услуг.Принятие постановления является очередным шагом на пути оптимизации и цифровизации государственных услуг в сфере внешнеторговой деятельности, оказываемых с использованием ИС "Одно окно".

https://ria.ru/20210827/platforma-1747573565.html

https://ria.ru/20210923/pozhelaniya-1751517367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, вэб.рф (вэб)