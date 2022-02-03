https://ria.ru/20220203/pozhilye-1770789389.html

Гериатр рассказала, о чем нельзя забывать пожилым при заболевании COVID-19

Гериатр рассказала, о чем нельзя забывать пожилым при заболевании COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022

Гериатр рассказала, о чем нельзя забывать пожилым при заболевании COVID-19

Пожилым нельзя забывать о терапии основного заболевания при лечении ОРВИ и коронавируса, но при ухудшении состояния стоит обратиться к врачу для коррекции... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T08:39

2022-02-03T08:39

2022-02-03T08:39

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надежда рунихина

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Пожилым нельзя забывать о терапии основного заболевания при лечении ОРВИ и коронавируса, но при ухудшении состояния стоит обратиться к врачу для коррекции лечения, сообщила РИА Новости главный внештатный специалист гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина.По словам врача, штамм коронавируса "омикрон" по симптомам похож у большинства заболевших, даже у многих пожилых пациентов, на обычную ОРВИ. Но даже легкое течение коронавируса может спровоцировать ухудшение по основному заболеванию."При легком течении ОРВИ и коронавируса и стабильном общем состоянии пациента можно обратиться за аудиоконсультацией или прийти на прием к дежурному врачу. В подавляющем большинстве случаев специфической терапии коронавирусной инфекции для людей старшего возраста не нужно, только симптоматическая терапия, например, прием жаропонижающих при высокой температуре тела. Но даже при легком течении заболевания пациентам важно помнить, что базовая терапия основного заболевания должна вестись особенно тщательно. Пациенты должны соблюдать те рекомендации и принимать те препараты, которые были выписаны врачом до заболевания. Надо обязательно продолжить прием препаратов и для снижения повышенного давления, особенно препараты кроверазжижающие, лечения сахарного диабета, коррекции уровня холестерина, ишемической болезни сердца", - рассказала Рунихина.При этом она отметила, что при ухудшении состояния пациента следует немедленно обратиться к врачу для того, чтобы получить адекватную терапию, провести коррекцию терапии, а в некоторых случаях будет решаться вопрос о госпитализации пациента в ковидный госпиталь, потому что пожилые пациенты находятся в группе риска."Любое заболевание при ОРВИ и коронавирусе может обостриться, но, прежде всего, у пожилых пациентов – это ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, сердечная недостаточность, сахарный диабет. И как отдельную группу я бы выделила – пациенты, которые наблюдаются у онколога", - добавила гериатр.

https://ria.ru/20220203/omikron-1770780831.html

https://ria.ru/20220202/omikron-1770689958.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, орви, омикрон-штамм коронавируса, коронавирус в россии, надежда рунихина