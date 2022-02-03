https://ria.ru/20220203/potok-1770775225.html

Немцы указали дерзившему Кличко на его место

"Не ваша лига": немцы ответили на ультиматум Кличко - РИА Новости, 03.02.2022

Немцы указали дерзившему Кличко на его место

Немецкое издание Die Welt опубликовало материал, посвященный высказываниям мэра Киева Виталия Кличко о "Северном потоке — 2" и позиции Германии. РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T03:12

2022-02-03T03:12

2022-02-03T11:49

в мире

россия

северный поток — 2

украина

еврокомиссия

нато

виталий кличко

германия

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Немецкое издание Die Welt опубликовало материал, посвященный высказываниям мэра Киева Виталия Кличко о "Северном потоке — 2" и позиции Германии.Как заявил ранее Кличко в интервью еженедельнику Die Zeit, если ФРГ хочет поддерживать Украину, то она должна "попрощаться" с газопроводом. При этом, по словам киевского градоначальника, он "понимает, что "Северный поток — 2" был бы хорош для немецкой экономики".Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Ему нечего требовать от Германии", — заявил Roland P."Пропустил слишком много ударов в голову? Какое он имеет право требовать нечто подобное, речь идет о нашем энергоснабжении. Он должен держаться подальше от этого", — подчеркнул Dombacher M."Господин Кличко, немецкие потребители и налогоплательщики не обязаны финансировать государственный бюджет Украины. Стране, которая полагается на "транзитные сборы", чтобы оставаться на плаву, следует проанализировать состояние своей собственной экономики", — посоветовал Eclipse."Пусть господин Кличко занимается своей страной, а не внутренними делами Германии", — указала Tessa T."То есть немецкий налогоплательщик должен расплачиваться за то, что Украина не может решить свои проблемы?" — задался вопросом Sirko R."Какое отношение мэр Киева имеет к такому мегапроекту, как "Северный поток — 2"? Господин Кличко, это не ваша лига", — написал Horst R."Становится все более очевидным, что речь идет вовсе не о "планах вторжения" России, а о "Северном потоке". Конфликт бушует уже семь лет. Однако только после завершения строительства трубопровода конфликт обостряется на международном уровне. Мы не должны поддаваться этому давлению, потому что энергетическая безопасность необходима для поддержания нашего процветания", — добавил Panoptes."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановили в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В Кремле подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, и это никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220202/germaniya-1770650219.html

https://ria.ru/20220201/sanktsii-1770507280.html

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в мире, россия, северный поток — 2, украина, еврокомиссия, нато, виталий кличко, германия