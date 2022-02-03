https://ria.ru/20220203/popova-1770963420.html
Попова рассказала, кому нужно тестироваться на COVID-19
Попова рассказала, кому нужно тестироваться на COVID-19 - РИА Новости, 03.02.2022
Попова рассказала, кому нужно тестироваться на COVID-19
Тестироваться на новую коронавирусную инфекцию "повально" всем не нужно, но тем, у кого есть симптомы, нужно сдавать тест, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T21:09
2022-02-03T21:09
2022-02-03T21:09
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Тестироваться на новую коронавирусную инфекцию "повально" всем не нужно, но тем, у кого есть симптомы, нужно сдавать тест, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Смысл в тестировании для человека, у которого симптомы есть, однозначен абсолютно. То есть если у меня есть недомогание, то врач мой и я, мы должны точно знать, чем же я болею. Хотя бы потому, что сегодня у нас еще высокий удельный вес гриппа, и тактика лечения ковида и гриппа практически диаметрально противоположна… Но о том, что всем повально тестироваться каждый день не нужно, мы говорим с самых первых дней с 2020 года", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20220203/krov-1770931674.html
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здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19
Попова рассказала, кому нужно тестироваться на COVID-19
Попова: тестироваться на COVID-19 всем не нужно, но с симптомами стоит