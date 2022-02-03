https://ria.ru/20220203/polsha-1770879821.html

В Польше поддержали идею постоянного присутствия военных из США

В Польше поддержали идею постоянного присутствия военных из США - РИА Новости, 03.02.2022

В Польше поддержали идею постоянного присутствия военных из США

Глава МИД Польши Збигнев Рау будет выступать за то, чтобы направляемые в страну войска США оставались на ее территории на постоянной основе с ротацией, заявил... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T15:15

2022-02-03T15:15

2022-02-03T15:15

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Глава МИД Польши Збигнев Рау будет выступать за то, чтобы направляемые в страну войска США оставались на ее территории на постоянной основе с ротацией, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.Ранее Пшидач выразил надежду, что дополнительные американские войска прибудут в Польшу в течение нескольких недель."Естественно, что дипломаты Польши рассчитывают на расширение присутствия союзников в форме постоянной ротации. Текущая ситуация в области безопасности означает, что необходимость усилить более насущной становится необходимость усилить эту политику сдерживания", - сказал замглавы МИД Польши агентству Рейтер.Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в среду сообщил, что США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Он подчеркнул, что силы направляются в регион "не навсегда", "это реакция на текущую ситуацию, они (направляемые военные) не будут воевать на Украине". По его словам, отправка сил необходима для "оказания поддержки" союзникам в регионе.Конкретно в Польшу будет направлено 1,7 тысячи американских военных.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.

https://ria.ru/20220203/opaseniya-1770808024.html

https://ria.ru/20220122/ssha-1768946291.html

https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html

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в мире, польша, мид польши, россия, сша, министерство обороны сша, нато