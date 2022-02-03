https://ria.ru/20220203/polikliniki-1770867271.html
Собянин выделил 1,5 миллиарда рублей для премирования московских медиков
Собянин выделил 1,5 миллиарда рублей для премирования московских медиков - РИА Новости, 03.02.2022
Собянин выделил 1,5 миллиарда рублей для премирования московских медиков
Для премирования медицинских работников и обеспечения расходов городских поликлиник столичные власти дополнительно выделили 1,5 млрд рублей, сообщил мэр Москвы... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T14:25
2022-02-03T14:25
2022-02-03T14:25
общество
здоровье - общество
россия
москва
врачи
сергей собянин
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Для премирования медицинских работников и обеспечения расходов городских поликлиник столичные власти дополнительно выделили 1,5 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."С точки зрения финансовых расходов в поликлиниках - они увеличились радикально, пришлось нанимать дополнительных специалистов. Большинство терапевтов не получали городские надбавки, работали в обычном режиме. Поэтому мной было принято решение о выделении 1,5 млрд рублей поликлиникам для выплаты материального поощрения работников и покрытия оперативных расходов", - сказал мэр в ходе посещения поликлиники N68.Он добавил, что московское здравоохранение столкнулось с новыми вызовами, стационарное и амбулаторные звенья работают на уровне пиковых значений предыдущих волн заболевания коронавирусом. По словам мэра, чтобы справиться со сложившейся ситуацией, на приём москвичей с ОРВИ и коронавирусом ежедневно работают 6 тысяч медицинских работников.Собянин также напомнил о создании службы телемедицины в каждой поликлинике и усилении службы "122". Теперь приём звонков осуществляется в плановом режиме."Мы видим некую стабилизацию динамики заболеваемости. Будем надеяться, что дальнейшего резкого роста не будет", - сказал Собянин.Как отметила главврач поликлиники N68 Наталья Кузенкова, медучреждение стало самостоятельной организацией, которое оказывает все виды помощи гражданам. Несмотря на сокращение объёма плановой помощи, в поликлинике продолжают работать специалисты, оказывающие помощь плановым пациентам.Собянин также поблагодарил врачей за их работу и выполнение профессионального долга перед горожанами.Как уточняет пресс-служба столичной мэрии, премию получат врачи, медицинские сестры и администраторы, работающие в отделениях для больных с симптомами ОРВИ, телемедицинской службе и службе выездов на дом всех городских поликлиник. Размер премии будет определяться с учетом реальной ситуации в конкретных поликлиниках и личного вклада каждого работника.Для пациентов с диагнозами COVID-19 и ОРВИ, которые проходят лечению на дому, были расширены возможности телемедицины. С 25 января новым сервисом уже воспользовались более 17 тысяч пациентов с диагнозом ОРВИ или COVID-19. За первые недели работы отделения ОРВИ в городских поликлиниках приняли свыше 490 тысяч пациентов.
https://ria.ru/20220203/koronavirus-1770859291.html
https://ria.ru/20220202/pomosch-1770702135.html
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общество, здоровье - общество, россия, москва, врачи, сергей собянин
Собянин выделил 1,5 миллиарда рублей для премирования московских медиков
Собянин выделил 1,5 миллиарда рублей для премирования работников поликлиник в Москве
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Для премирования медицинских работников и обеспечения расходов городских поликлиник столичные власти дополнительно выделили 1,5 млрд рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"С точки зрения финансовых расходов в поликлиниках - они увеличились радикально, пришлось нанимать дополнительных специалистов. Большинство терапевтов не получали городские надбавки, работали в обычном режиме. Поэтому мной было принято решение о выделении 1,5 млрд рублей поликлиникам для выплаты материального поощрения работников и покрытия оперативных расходов", - сказал мэр в ходе посещения поликлиники N68.
Он добавил, что московское здравоохранение столкнулось с новыми вызовами, стационарное и амбулаторные звенья работают на уровне пиковых значений предыдущих волн заболевания коронавирусом. По словам мэра, чтобы справиться со сложившейся ситуацией, на приём москвичей с ОРВИ и коронавирусом ежедневно работают 6 тысяч медицинских работников.
Собянин также напомнил о создании службы телемедицины в каждой поликлинике и усилении службы "122". Теперь приём звонков осуществляется в плановом режиме.
"Несмотря на огромный поток пациентов, взрывной рост "омикрона" в Москве
, здравоохранение города, считаю, справилось с такой нагрузкой. Более того, мы видим, что у нас есть запас прочности в случае нарастания волны", - сказал мэр.
"Мы видим некую стабилизацию динамики заболеваемости. Будем надеяться, что дальнейшего резкого роста не будет", - сказал Собянин
.
Как отметила главврач поликлиники N68 Наталья Кузенкова, медучреждение стало самостоятельной организацией, которое оказывает все виды помощи гражданам. Несмотря на сокращение объёма плановой помощи, в поликлинике продолжают работать специалисты, оказывающие помощь плановым пациентам.
Собянин также поблагодарил врачей за их работу и выполнение профессионального долга перед горожанами.
Как уточняет пресс-служба столичной мэрии, премию получат врачи, медицинские сестры и администраторы, работающие в отделениях для больных с симптомами ОРВИ, телемедицинской службе и службе выездов на дом всех городских поликлиник. Размер премии будет определяться с учетом реальной ситуации в конкретных поликлиниках и личного вклада каждого работника.
Для пациентов с диагнозами COVID-19 и ОРВИ, которые проходят лечению на дому, были расширены возможности телемедицины. С 25 января новым сервисом уже воспользовались более 17 тысяч пациентов с диагнозом ОРВИ или COVID-19. За первые недели работы отделения ОРВИ в городских поликлиниках приняли свыше 490 тысяч пациентов.