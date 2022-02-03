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Два самолета ВКС выполнили полет над нейтральными водами Атлантики
Два самолета ВКС выполнили полет над нейтральными водами Атлантики - РИА Новости, 03.02.2022
Два самолета ВКС выполнили полет над нейтральными водами Атлантики
Два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами в Арктике и Северной Атлантике, на отдельных участках маршрута их... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T08:32
2022-02-03T08:32
2022-02-03T09:51
министерство обороны рф (минобороны рф)
атлантический океан
россия
воздушно-космические силы россии
миг-31
ту-95
eurofighter typhoon
норвежское море
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами в Арктике и Северной Атлантике, на отдельных участках маршрута их сопровождали истребители ВВС Великобритании, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95 дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной части Атлантического океана. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота", - сказали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что "на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Англии".Продолжительность полета российских бомбардировщиков составила около 15 часов. В ходе полета экипажи самолетов Ту-95 отработали дозаправку топливом в воздухе.Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
https://ria.ru/20220112/samolet-1767555334.html
атлантический океан
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Полет Ту-95 над нейтральными водами Атлантики. Видео Минобороны РФ
Два стратегических бомбардировщика Ту-95 ВКС РФ выполнили полет над нейтральными водами в Арктике и Северной Атлантике, на отдельных участках маршрута их сопровождали истребители ВВС Великобритании.
2022-02-03T08:32
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министерство обороны рф (минобороны рф), атлантический океан, россия, воздушно-космические силы россии, миг-31, ту-95, eurofighter typhoon, норвежское море
08:32 03.02.2022 (обновлено: 09:51 03.02.2022)
Два самолета ВКС выполнили полет над нейтральными водами Атлантики
Два самолета ВКС Ту-95 выполнили полет над нейтральными водами северо-восточной Атлантики