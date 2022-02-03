У России есть план на переговорах по безопасности с НАТО, сообщила сенатор
Сенатор Алтабаева: Россия имеет пошаговый план на переговорах по безопасности с США и НАТО
© предоставлено заксобранием СевастополяСенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева
© предоставлено заксобранием Севастополя
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Россия задействует пошаговый план на переговорах с США и блоком НАТО по вопросу глобальной безопасности с аргументами, которые позволят странам Запада осознать риски из-за проводимой ими политики, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Как ранее информировал Кремль, Путин и Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности.
"Самый убедительный аргумент, который мы выдвигаем – это аргумент, который свидетельствует о нашей силе. И о тех возможных рисках, которым подвергают себя США и союзники по НАТО, проводя столь неразумную и невзвешенную политику. Потому что может быть дан асимметричный ответ, но он обязательно будет. Безусловно, есть пошаговый план, серьезный, и наивно полагать, что не будет ответа на столь беззастенчивое агрессивное поведение", - сказала Алтабаева.
Достижение необходимого для Российской Федерации результата в переговорах по глобальной безопасности возможно и реально, считает сенатор, но для этого потребуется привести серьезные аргументы.
"Очевидно, что аргументы, которые приведет Россия наряду с дипломатическими предложениями и терпеливыми целенаправленными действиями по урегулированию отношений должны привести к положительному результату. Одними только разговорами здесь не обойдешься, здесь будут приведены серьезные аргументы, в том числе с демонстрацией своей силы", - сказала Алтабаева.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.