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У России есть план на переговорах по безопасности с НАТО, сообщила сенатор

У России есть план на переговорах по безопасности с НАТО, сообщила сенатор - РИА Новости, 03.02.2022

У России есть план на переговорах по безопасности с НАТО, сообщила сенатор

Россия задействует пошаговый план на переговорах с США и блоком НАТО по вопросу глобальной безопасности с аргументами, которые позволят странам Запада осознать... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T08:56

2022-02-03T08:56

2022-02-03T08:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости. Россия задействует пошаговый план на переговорах с США и блоком НАТО по вопросу глобальной безопасности с аргументами, которые позволят странам Запада осознать риски из-за проводимой ими политики, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Как ранее информировал Кремль, Путин и Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности РФ. Путин отметил неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности.Достижение необходимого для Российской Федерации результата в переговорах по глобальной безопасности возможно и реально, считает сенатор, но для этого потребуется привести серьезные аргументы."Очевидно, что аргументы, которые приведет Россия наряду с дипломатическими предложениями и терпеливыми целенаправленными действиями по урегулированию отношений должны привести к положительному результату. Одними только разговорами здесь не обойдешься, здесь будут приведены серьезные аргументы, в том числе с демонстрацией своей силы", - сказала Алтабаева.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220202/podlinnost-1770763311.html

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сша, москва, россия, нато, совет федерации рф