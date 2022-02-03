https://ria.ru/20220203/pentagon-1770858266.html

"Украинский" десант. США перебрасывают в Европу элитные войска

"Украинский" десант. США перебрасывают в Европу элитные войска - РИА Новости, 03.02.2022

"Украинский" десант. США перебрасывают в Европу элитные войска

Пентагон наращивает военное присутствие в Восточной Европе. О переброске дополнительных подразделений, вооружения и техники Белый дом объявил вскоре после... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T14:09

2022-02-03T14:09

2022-02-03T19:16

сергей кривонос

джон кирби

россия

одесса

румыния

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон наращивает военное присутствие в Восточной Европе. О переброске дополнительных подразделений, вооружения и техники Белый дом объявил вскоре после публикации ответа США и стран НАТО на требования России в сфере безопасности. Союзники американцев тоже готовятся развернуть войска вблизи украинских границ.Повод для беспокойстваОфициальный представитель Пентагона Джон Кирби уточнил: США в ближайшие дни направят в Европу около двух тысяч военнослужащих из элитных 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса — в Польшу, Румынию и Германию. Они не будут участвовать в боевых действиях на Украине в случае их начала, однако десантников могут привлечь к эвакуации американских граждан.В Пентагоне не исключили, что это усиление — не последнее. Такое решение Белого дома нарушает шаткий баланс сил в регионе между Востоком и Западом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переброска американских подразделений в Европу — "лучшее доказательство того, что у нас есть очевидная причина беспокоиться"."Это продолжение опасной игры на украинском направлении, — говорит директор Института международных политических и экономических исследований Елена Панина. — Крайне безответственная политика. Делается шаг к уничтожению существовавшего даже в годы холодной войны психологического барьера, своего рода табу на прямое военное столкновение Вашингтона и Москвы, во многом благодаря которому в ХХ веке не допустили третьей мировой войны. Американские "ястребы" толкают Белый дом к усилению конфронтации и международной напряженности".Страна — военная базаСША преследуют и другую, менее очевидную цель. Джон Кирби подчеркнул: две тысячи военных в Европе будут под прямым командованием Пентагона, а не Брюсселя. То есть формально в структуры НАТО они не войдут и станут действовать исключительно в интересах Белого дома. И приказ о переброске на Украину в случае эскалации напряженности тоже поступит из Вашингтона. Это открывает американцам новые пути для военного освоения соседних с Россией стран."Письменные гарантии того, что НАТО не станут расширять на восток, даже если их нам когда-нибудь дадут, вовсе не ослабят напряженность, — указывает доктор военных наук Константин Сивков. — США в любом случае не откажутся от дальнейшей экспансии. Ничто не мешает им строить на Украине военные базы, развертывать ударные вооружения и воинские контингенты, а на все наши претензии на голубом глазу отвечать: "Мы же НАТО не расширяем, просто налаживаем двухсторонние связи. Это наше суверенное право".Эксперт напомнил, что американцы с 2015-го фактически командуют Яворовским полигоном во Львовской области, тренируют украинских солдат. А в Очакове под Николаевом строится пункт оперативного управления кораблями.Великобритания, в свою очередь, облюбовала порт Южный в 30 километрах от Одессы, где оборудуют военно-морскую базу. Турецкая компания Baykar Makina возводит под Киевом завод для выпуска разведывательно-ударных БПЛА Bayraktar TB2, а в перспективе — тяжелых Akinci. Кроме того, более десятка стран — членов НАТО направили на Украину внушительные контингенты инструкторов и военных специалистов."По сути дела, Украина сегодня — одна большая военная база Запада, — отмечает Сивков. — НАТО не хочет брать на себя ответственность и принимать эту страну под "зонтик" пятой статьи устава альянса о коллективной обороне. Как ни крути, а всерьез воевать с Россией за киевский режим там желающих мало. Но вот тихой сапой заводить войска и вооружения — это пожалуйста. И договоренностями ситуацию не исправить. Любым письменным ответам НАТО на наши требования по безопасности доверять нельзя — Штаты неоднократно выходили из международных договоров, когда это было им выгодно. Противостоять можно только одним способом: наращивать собственные возможности и быть сильными — как в военном, так и в экономическом отношении".Нехватка командировАмериканцы подталкивают украинцев к силовому решению проблемы Донбасса. И Киев почти не сопротивляется: президент и военное руководство лишь призывают союзников не сеять панику, так как антироссийская военная истерия пагубно сказывается на экономике страны. При этом ВСУ укрепляют группировку в Донбассе и стягивают туда тяжелую технику, нарушая Минские соглашения. Впрочем, на Украине уже не раз заявляли, что не намерены их соблюдать.Пресс-служба Народной милиции ЛНР опубликовала план наступательной операции ВСУ в Донбассе, добытый военной разведкой. По данным ведомства, атака начнется с заброски вертолетами в тыл непризнанных республик тактического десанта из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. За наступающими подразделениями украинской армии пойдет Национальная гвардия, зачищая населенные пункты от подпольщиков и отлавливая дезертиров. Кроме того, ударные группировки усилят отрядами территориальной обороны с противотанковыми и переносными зенитными ракетными комплексами.Однако, по мнению некоторых украинских военных, ВСУ сейчас к этому не готовы и потерпят поражение в гипотетическом конфликте с Россией. Бывший заместитель командующего Силами специальных операций генерал Сергей Кривонос говорил, что в войсках — острая нехватка подготовленных младших командиров, а части укомплектованы лишь наполовину. За последние пять лет из ВСУ уволились 130 тысяч человек, хотя официально сообщали о росте численности с 210 до 250 тысяч.На этом фоне недавнее заявление Владимира Зеленского о скором переводе армии на полностью контрактную основу выглядит утопией. Тем не менее даже в нынешнем состоянии ВСУ способны натворить немало бед.

https://ria.ru/20220202/ssha-1770743778.html

https://ria.ru/20220202/armiya-1770682486.html

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сергей кривонос, джон кирби, россия, одесса, румыния, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский