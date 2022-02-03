14:09 03.02.2022 (обновлено: 19:16 03.02.2022)
"Украинский" десант. США перебрасывают в Европу элитные войска
© REUTERS / Bryan WoolstonВоеннослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США готовятся к отправке в Восточную Европу. 3 февраля 2022
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США готовятся к отправке в Восточную Европу. 3 февраля 2022
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон наращивает военное присутствие в Восточной Европе. О переброске дополнительных подразделений, вооружения и техники Белый дом объявил вскоре после публикации ответа США и стран НАТО на требования России в сфере безопасности. Союзники американцев тоже готовятся развернуть войска вблизи украинских границ.
Повод для беспокойства
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби уточнил: США в ближайшие дни направят в Европу около двух тысяч военнослужащих из элитных 82-й воздушно-десантной дивизии и 18-го воздушно-десантного корпуса — в Польшу, Румынию и Германию. Они не будут участвовать в боевых действиях на Украине в случае их начала, однако десантников могут привлечь к эвакуации американских граждан.
В Пентагоне не исключили, что это усиление — не последнее. Такое решение Белого дома нарушает шаткий баланс сил в регионе между Востоком и Западом. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переброска американских подразделений в Европу — "лучшее доказательство того, что у нас есть очевидная причина беспокоиться".
"Это продолжение опасной игры на украинском направлении, — говорит директор Института международных политических и экономических исследований Елена Панина. — Крайне безответственная политика. Делается шаг к уничтожению существовавшего даже в годы холодной войны психологического барьера, своего рода табу на прямое военное столкновение Вашингтона и Москвы, во многом благодаря которому в ХХ веке не допустили третьей мировой войны. Американские "ястребы" толкают Белый дом к усилению конфронтации и международной напряженности".
Страна — военная база
США преследуют и другую, менее очевидную цель. Джон Кирби подчеркнул: две тысячи военных в Европе будут под прямым командованием Пентагона, а не Брюсселя. То есть формально в структуры НАТО они не войдут и станут действовать исключительно в интересах Белого дома. И приказ о переброске на Украину в случае эскалации напряженности тоже поступит из Вашингтона. Это открывает американцам новые пути для военного освоения соседних с Россией стран.
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие во время учений НАТО в Польше
"Письменные гарантии того, что НАТО не станут расширять на восток, даже если их нам когда-нибудь дадут, вовсе не ослабят напряженность, — указывает доктор военных наук Константин Сивков. — США в любом случае не откажутся от дальнейшей экспансии. Ничто не мешает им строить на Украине военные базы, развертывать ударные вооружения и воинские контингенты, а на все наши претензии на голубом глазу отвечать: "Мы же НАТО не расширяем, просто налаживаем двухсторонние связи. Это наше суверенное право".
Эксперт напомнил, что американцы с 2015-го фактически командуют Яворовским полигоном во Львовской области, тренируют украинских солдат. А в Очакове под Николаевом строится пункт оперативного управления кораблями.
© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова
Украинский военнослужащий во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова
Великобритания, в свою очередь, облюбовала порт Южный в 30 километрах от Одессы, где оборудуют военно-морскую базу. Турецкая компания Baykar Makina возводит под Киевом завод для выпуска разведывательно-ударных БПЛА Bayraktar TB2, а в перспективе — тяжелых Akinci. Кроме того, более десятка стран — членов НАТО направили на Украину внушительные контингенты инструкторов и военных специалистов.
"По сути дела, Украина сегодня — одна большая военная база Запада, — отмечает Сивков. — НАТО не хочет брать на себя ответственность и принимать эту страну под "зонтик" пятой статьи устава альянса о коллективной обороне. Как ни крути, а всерьез воевать с Россией за киевский режим там желающих мало. Но вот тихой сапой заводить войска и вооружения — это пожалуйста. И договоренностями ситуацию не исправить. Любым письменным ответам НАТО на наши требования по безопасности доверять нельзя — Штаты неоднократно выходили из международных договоров, когда это было им выгодно. Противостоять можно только одним способом: наращивать собственные возможности и быть сильными — как в военном, так и в экономическом отношении".
Нехватка командиров
Американцы подталкивают украинцев к силовому решению проблемы Донбасса. И Киев почти не сопротивляется: президент и военное руководство лишь призывают союзников не сеять панику, так как антироссийская военная истерия пагубно сказывается на экономике страны. При этом ВСУ укрепляют группировку в Донбассе и стягивают туда тяжелую технику, нарушая Минские соглашения. Впрочем, на Украине уже не раз заявляли, что не намерены их соблюдать.
Пресс-служба Народной милиции ЛНР опубликовала план наступательной операции ВСУ в Донбассе, добытый военной разведкой. По данным ведомства, атака начнется с заброски вертолетами в тыл непризнанных республик тактического десанта из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. За наступающими подразделениями украинской армии пойдет Национальная гвардия, зачищая населенные пункты от подпольщиков и отлавливая дезертиров. Кроме того, ударные группировки усилят отрядами территориальной обороны с противотанковыми и переносными зенитными ракетными комплексами.
Однако, по мнению некоторых украинских военных, ВСУ сейчас к этому не готовы и потерпят поражение в гипотетическом конфликте с Россией. Бывший заместитель командующего Силами специальных операций генерал Сергей Кривонос говорил, что в войсках — острая нехватка подготовленных младших командиров, а части укомплектованы лишь наполовину. За последние пять лет из ВСУ уволились 130 тысяч человек, хотя официально сообщали о росте численности с 210 до 250 тысяч.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКапеллан ВСУ благословляет военнослужащих Сил территориальной обороны Украины в Харькове
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Капеллан ВСУ благословляет военнослужащих Сил территориальной обороны Украины в Харькове
На этом фоне недавнее заявление Владимира Зеленского о скором переводе армии на полностью контрактную основу выглядит утопией. Тем не менее даже в нынешнем состоянии ВСУ способны натворить немало бед.