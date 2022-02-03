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Путин: Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства
Путин: Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства - РИА Новости, 03.02.2022
Путин: Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства
Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства, изменили его масштаб и создали условия для движения вперед, рассказал президент России... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T02:42
2022-02-03T02:42
2022-02-03T11:27
китай
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства, изменили его масштаб и создали условия для движения вперед, рассказал президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля."Хочу ещё раз повторить: заложенные нами в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве идеи позволили нашим странам выйти на беспрецедентно высокий уровень партнёрства, качественно изменили его характер и масштаб, создали условия для дальнейшего совместного движения вперёд", — отметил российский лидер.
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китай, в мире, россия
02:42 03.02.2022 (обновлено: 11:27 03.02.2022)
Путин: Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства
Путин заявил, что Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства