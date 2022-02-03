https://ria.ru/20220203/partnerstvo-1770773900.html

Путин: Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства

Путин: Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства - РИА Новости, 03.02.2022

Путин: Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства

Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства, изменили его масштаб и создали условия для движения вперед, рассказал президент России... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T02:42

2022-02-03T02:42

2022-02-03T11:27

китай

в мире

россия

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Россия и Китай вышли на беспрецедентно высокий уровень партнерства, изменили его масштаб и создали условия для движения вперед, рассказал президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на сайте Кремля."Хочу ещё раз повторить: заложенные нами в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве идеи позволили нашим странам выйти на беспрецедентно высокий уровень партнёрства, качественно изменили его характер и масштаб, создали условия для дальнейшего совместного движения вперёд", — отметил российский лидер.

https://ria.ru/20220203/obschenie-1770773793.html

китай

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