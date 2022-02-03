https://ria.ru/20220203/pandemiya-1770843442.html

Академик честно объяснил, когда пандемия закончится

Академик назвал единственное условие окончания пандемии - РИА Новости, 03.02.2022

Академик честно объяснил, когда пандемия закончится

Пандемия коронавируса в России завершится к концу 2022 года, после чего заболевание станет сезонным, заявил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T12:55

2022-02-03T12:55

2022-02-03T12:56

распространение коронавируса

здоровье - общество

анна попова

ботсвана

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Пандемия коронавируса в России завершится к концу 2022 года, после чего заболевание станет сезонным, заявил научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с ura.ru."Я в самом начале пандемии еще говорил, что все закончится, когда 80% людей переболеет", — отметил микробиолог.Также Зверев выступил против строгих санитарных ограничений. "Два года назад, когда все начиналось, вирус был для всех непонятный, было неясно, какие он будет вызывать заболевания, поэтому было очень важно минимизировать поток, так как очень много людей нуждалось в госпитализации", — подчеркнул ученый. Сейчас, по его мнению, заболевание гораздо лучше изучено, а сам вирус стал ослабевать из-за мутаций.Мутацию SARS-CoV-2 B.1.1.529, известную как омикрон-штамм, выявили в Ботсване и ЮАР в ноябре. Как утверждают специалисты, он отличается десятками мутаций в S-белке, которые позволяют ему уходить от иммунитета и распространяться быстрее, чем предыдущий вариант "дельта". По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с другими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

https://ria.ru/20220203/obonyanie-1770790288.html

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здоровье - общество, анна попова, ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия