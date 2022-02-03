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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220203/pandemiya-1770775436.html
Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса - РИА Новости, 03.02.2022
Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Мир будет жить в пандемии коронавируса, возможно, еще три года, но многое будет зависеть от скорости роста коллективного иммунитета, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2022
2022-02-03T03:14
2022-02-03T03:14
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коронавирус covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Мир будет жить в пандемии коронавируса, возможно, еще три года, но многое будет зависеть от скорости роста коллективного иммунитета, сообщил РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов."Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год. Но все будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета и будет ли уровень нашего коллективного иммунитета поспевать за вариабельностью вируса", - отметил Щелканов.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество
03:14 03.02.2022
 
Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Вирусолог Щелканов предположил, что мир будет жить в пандемии коронавируса еще три года

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Мир будет жить в пандемии коронавируса, возможно, еще три года, но многое будет зависеть от скорости роста коллективного иммунитета, сообщил РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
"Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год. Но все будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета и будет ли уровень нашего коллективного иммунитета поспевать за вариабельностью вируса", - отметил Щелканов.
Медицинская сестра несет штатив для капельницы во временном госпитале для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
02:08Распространение коронавируса
Вирусолог рассказал о риске повторного заражения "омикроном"
 
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