https://ria.ru/20220203/pandemiya-1770775436.html

Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса - РИА Новости, 03.02.2022

Вирусолог назвал сроки окончания пандемии коронавируса

Мир будет жить в пандемии коронавируса, возможно, еще три года, но многое будет зависеть от скорости роста коллективного иммунитета, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T03:14

2022-02-03T03:14

2022-02-03T03:14

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коронавирус covid-19

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Мир будет жить в пандемии коронавируса, возможно, еще три года, но многое будет зависеть от скорости роста коллективного иммунитета, сообщил РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов."Имеется большое количество региональных особенностей, но, если говорить про общий многолетний тренд, то надо готовиться к тому, что 2022 год мы будем пребывать еще в условиях пандемии, равно как 2023 и, возможно, 2024 год. Но все будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета и будет ли уровень нашего коллективного иммунитета поспевать за вариабельностью вируса", - отметил Щелканов.

https://ria.ru/20220203/zarazhenie-1770771518.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество